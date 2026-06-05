Могли ударить БПЛА: в Таганроге загорелись нефтяной танкер и сухогрузы, есть пострадавшие, — росСМИ

В порту Таганрога в Краснодарском крае Российской Федерации загорелись три корабля, заявили в сети. Местные власти промолчали об инциденте, но зато отчитывались об атаке дронов на Сочи и Туапсе, которая произошла через несколько часов. Действительно ли беспилотники могли добраться до целей на берегу Азовского моря и какой путь им пришлось преодолеть?

Информация об ударе по кораблям в Таганроге появилась в Telegram-канале росСМИ "Известия". Российское медиа со ссылкой на неуказанные источники заявило, что якобы произошла атака дронов, и из-за нее пострадали три объекта — нефтяной танкер и два сухогруза. Также указано, что могли пострадать 11 человек, из них пятеро — погибших, остальные — получили ранения.

РосСМИ написало о возможном ударе дронов по порту Таганрога в 10:35, а сам налет произошел в 5 часов. Кроме факта попадания и количества пострадавших других деталей нет: не ясно, как называются корабли и насколько серьезно они повреждены, какие дроны атаковали и тому подобное.

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Удары по танкерам РФ — росСМИ об атаке на Таганрог, 5 июня Фото: Скриншот

Оперативный штаб Краснодарского края на момент публикации новости не писал об атаке на порт Таганрога. Последняя информация появилась с 9 до 11 часов: предупреждали о налете дронов на Сочи и Туапсе.

Украинское командование (командующий СБС Роберт Бровди или Генштаб ВСУ) не информировали о налете дронов и о пораженных целях.

Минобороны РФ утром написало, что в ночь на 5 июня произошла атака 123 беспилотников: о Таганроге не сообщали, но есть данные о появлении БпЛА в акватории Азовского моря. На карте проекта DeepState видим, что для того, чтобы добраться до азовского порта РФ, дронам пришлось пролететь 200 км над ВОТ Донецкой области и им при этом не должны были бы помешать российские средства ПВО.

Удары по танкерам РФ — какое расстояние пролетели дроны до Таганрога, 5 июня Фото: DeepState

Удары по танкерам РФ — детали

В Telegram-канале OSINTеров "КиберБорошно" около 11 ч 5 июня подтвердили неофициальную информацию об ударе дронов по Таганрогу и о возможном повреждении танкера и сухогрузов. Также уточняется, что количество попаданий может быть больше: деталей нет.

Удары по танкерам РФ — детали атаки на Таганрог, 5 июня Фото: Скриншот

Отметим, ранее медиа сообщали о других поражениях кораблей, которые несмотря на санкции заходят в порты РФ на Черном море и вывозят российскую нефть, газ или выращенную на ВОТ сельскохозяйственную продукцию, или по Черноморскому флоту. Один из таких ударов состоялся 2 марта: после атаки на порт Новороссийска получил повреждения нефтяной терминал Шесхарис и три военных корабля. 2 мая, как заявил президент Владимир Зеленский, состоялась атака на два нефтяных танкера.

Тем временем на 28 мая Фокус писал о сразу трех ударах по танкерам теневого флота РФ. Как заявили турецкие медиа, получили повреждения три подсанкционных нефтяных танкера Velora, Altura, JAMES II.

Кроме того, во время атаки на военные и стратегические цели в Санкт-Петербурге 2 июня под удар попал корвет "Бойкий", который стоял в сухом доке в Кронштадте. На спутниковых фото и на кадрах с места событий показали горящую палубу и россиян, которые пытались справиться с огнем.

Напоминаем, 1 июня медиа The Financial Times написало, что российские нефтяные танкеры угрожают миру экологической катастрофой, а эксперты объяснили, в чем заключается угроза.