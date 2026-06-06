"Падіння уламків" у Москві і масштабна пожежа на нафтобазі в Краснодарському краї: уночі Росію атакували дрони (відео)

У ніч на 6 червня безпілотники атакували низку російських регіонів. Під ударом опинилися Москва, Тульська область і Краснодарський край.

В Усть-Лабінську Краснодарського краю РФ була атакована нафтобаза, внаслідок чого здійнялася масштабна пожежа. Про це під ранок повідомили OSINT-аналітики.

"Усть-Лабінськ, була атакована нафтобаза", — пишуть аналітики.

На кадрах, що поширюють у мережі, видно наслідки влучань дронів: велика заграва у небі, густий тим та сильне займання. Водночас офіційних повідомлень щодо атаки на момент публікації не було.

Аналітики зазначають, що під ударом опинився чинний об'єкт зберігання та перевалки нафтопродуктів з резервуарним парком близько 15 тисяч квадратних метрів, що обслуговує автомобільні та залізничні постачання палива. Основними постачальниками палива є нафтопереробні заводи групи "Лукойл".

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Які ще регіони РФ уночі атакували дрони

Окрім того, після опівночі моніторингові канали повідомляли про звуки вибухів та атаку дронів на Тульську область РФ. Під ударом зокрема опинилося місто Узлова. Однак даних щодо атакованих об'єктів не надходило.

Мер Москви Сергій Собянін інформував про атаку дронів на столицю РФ. За його даними, після опівночі було збито щонайменше безпілотників, які летіли на Москву. На місцях "падіння уламків" працюють екстрені служби, зазначив Собянін.

Інформація щодо наслідків атак на момент публікації уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 5 червня безпілотники уразили нафтобазу росіян в окупованому Луганську: здійнялася масштабна пожежа.

Також 5 червня у The Insider розповіли про наслідки атаки на російські кораблі у порту Таганрога.