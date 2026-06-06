Дрони масово атакували Ленінградську область РФ: дим помітили біля стратегічного НДІ
У російському Петербурзі, можливо, був атакований НДІ Морської теплотехніки. Установа є ключовим підприємством зі створення підводної зброї.
У суботу, 6 червня, у російському сегменті соцмереж очевидці опублікували кадри диму, який здіймався над містом Ломоносов під Санкт-Петербургом. Про це пише телеграм-канал Astra.
Дим, як встановили аналітики каналу, міг здійматися над будівлею на вул. Чернікова, 44, де й розташований оборонний науково-конструкторський центр, що спеціалізується на розробленні торпедного озброєння та енергетичних установок для підводної зброї.
Цей інститут було створено ще 1948 року як спеціалізований центр для розроблення далекобійних теплових торпед для радянського Військово-морського флоту. Зараз установа є одним із ключових підприємств, що розробляють морську підводну зброю для ВМФ РФ. Історично вироби інституту за дальністю і швидкістю вважалися одними з найдосконаліших у радянському флоті.
Де ще атакували дрони
Канал Supernova+ повідомляє про вибухи і детонації на 7082-ій технічній мінно-торпедній базі ВМФ у селищі Велика Іжора, а канал Exilenova+ повідомив про чергову атаку Кронштадта. Приліт було зафіксовано в районі морського заводу.
Крім того, імовірно, було атаковано і базу військових кораблів.
При цьому губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив про нібито збиття 141 БПЛА над регіоном. Для контролю ситуації в Ломоносовському районі чиновник ухвалив рішення про створення оперативного штабу.
У зв'язку з обмеженнями, пітерський аеропорт Пулково не приймає і не відправляє рейси. Як повідомляється, на дві і більше годин було затримано 17 бортів.
Нагадаємо, раніше російський корвет "Бойкий", який є носієм керованого ракетного озброєння, був уражений у Кронштадті під Санкт-Петербургом.
Також Фокус писав, що в ніч на 6 червня безпілотники атакували низку російських регіонів. Під ударом опинилися Москва, Тульська область і Краснодарський край.