Дрони масово атакували Ленінградську область РФ: дим помітили біля стратегічного НДІ

У російському Петербурзі, можливо, був атакований НДІ Морської теплотехніки. Установа є ключовим підприємством зі створення підводної зброї.

У суботу, 6 червня, у російському сегменті соцмереж очевидці опублікували кадри диму, який здіймався над містом Ломоносов під Санкт-Петербургом. Про це пише телеграм-канал Astra.

Дим, як встановили аналітики каналу, міг здійматися над будівлею на вул. Чернікова, 44, де й розташований оборонний науково-конструкторський центр, що спеціалізується на розробленні торпедного озброєння та енергетичних установок для підводної зброї.

НДІ Мортеплотехніки в Ломоносові Фото: Соцсети

Цей інститут було створено ще 1948 року як спеціалізований центр для розроблення далекобійних теплових торпед для радянського Військово-морського флоту. Зараз установа є одним із ключових підприємств, що розробляють морську підводну зброю для ВМФ РФ. Історично вироби інституту за дальністю і швидкістю вважалися одними з найдосконаліших у радянському флоті.

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Де ще атакували дрони

Канал Supernova+ повідомляє про вибухи і детонації на 7082-ій технічній мінно-торпедній базі ВМФ у селищі Велика Іжора, а канал Exilenova+ повідомив про чергову атаку Кронштадта. Приліт було зафіксовано в районі морського заводу.

Крім того, імовірно, було атаковано і базу військових кораблів.

Морський кадетський корпус Фото: Соцсети

При цьому губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив про нібито збиття 141 БПЛА над регіоном. Для контролю ситуації в Ломоносовському районі чиновник ухвалив рішення про створення оперативного штабу.

У зв'язку з обмеженнями, пітерський аеропорт Пулково не приймає і не відправляє рейси. Як повідомляється, на дві і більше годин було затримано 17 бортів.

Нагадаємо, раніше російський корвет "Бойкий", який є носієм керованого ракетного озброєння, був уражений у Кронштадті під Санкт-Петербургом.

Також Фокус писав, що в ніч на 6 червня безпілотники атакували низку російських регіонів. Під ударом опинилися Москва, Тульська область і Краснодарський край.