Дрони атакували окупований Крим: під ударом нафтобаза у Феодосії (відео)

У ніч на 7 червня безпілотники атакували тимчасово окупований Крим. Під атакою могли опинитися об'єкти нафтової промисловості росіян.

Дрони, попередньо, атакували нафтобази одразу у двох населених пунктах Криму: у Феодосії та у Леніно. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.

Вибухи в окупованому Криму почали лунати після опівночі. Спершу їх чули у Джанкойському районі, через кілька хвилин очевидці інформували про стрілянину та звуки прольоту безпілотників у Феодосії.

Аналітики припустили, що під ударом БпЛА у Феодосії опинилася місцева нафтобаза. Водночас офіційних даних щодо цього на момент публікації не надходило.

"Про прильоти поки що невідомо. Росвояки стріляли з нафтобази і вибухи лунали з того боку, повідомляють підписники", — пишуть моніторингові канали.

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Близько 02:00 години вибухи також прогриміли у Ленінському районі Криму. OSINT-канали повідомили, що там під ударом могла опинитися нафтобаза у Леніно: там після кількох вибухів видніється заграва у небі, стверджують очевидці.

Також вибухи було чутно у районі Севастополя та Сімферополя. У населеному пункті Нижньогорський уночі міг статися удар по військовій частині, зазначили аналітики.

Нагадаємо, 6 червня внаслідок атаки дронів у Санкт-Петербурзі закрили для проїзду транспорту Кронштадт.

Також під ранок 6 червня безпілотники уразили об'єкти росіян у Кронштадті, у районі морського порту здійнявся дим після ударів.