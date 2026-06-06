Дрони дісталися російського Санкт-Петербурга: у Кронштадті пожежа в районі порту, атаковано завод (відео)

Під ранок 6 червня невідомі безпілотники дісталися Ленінградської області Росії. У мережі повідомляють про влучання у районі морського порту і по складу боєприпасів росіян.

У Кронштадті після серії вибухів здійнявся дим у морському порту. Про це повідомили OSINT-канали.

Аналітики уточнюють, що під атакою міг опинитися морський порт Кронштадт. Також під ударом міг опинитися Кронштадський морський завод, який займається ремонтом та сервісним обслуговуванням військових і цивільних суден, а також ремонтом газотурбінних установок, дизельних двигунів, комплексною металообробкою тощо. У районі цього підприємства місцеві фіксують дим.

Хоча офіційних підтверджень атаки на момент публікації не було, у мережі активно поширюють кадри ранкових ударів безпілотників.

Окрім того, у Леб'яжі Ленінградської області безпілотники під ранок могли уразити склад БК, повідомляють аналітики. Там також фіксується задимлення.

Відео дня

"Леб'яже, Ленінградська область, влучання по складу з БК 15-го арсеналу ВМФ Росії", — пишуть оглядачі.

У місті Ломоносов, що приблизно за 40 кілометрів від Санкт-Петербурга, очевидці також повідомляють про задимлення. Даних, що могло б палати, не уточнюють.

Нагадаємо, також у ніч на 6 червня безпілотники атакували нафтобазу у Краснодарському краю РФ, а також летіли на Москву.

5 червня дрони могли атакувати російський Таганрог: загорілися нафтовий танкер і суховантажі, влада заявила про постраждалих.