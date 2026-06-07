Дроны атаковали оккупированный Крым: под ударом нефтебаза в Феодосии (видео)

В ночь на 7 июня беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. Под атакой могли оказаться объекты нефтяной промышленности россиян.

Дроны, предварительно, атаковали нефтебазы сразу в двух населенных пунктах Крыма: в Феодосии и в Ленино. Об этом сообщили мониторинговые Telegram-каналы.

Взрывы в оккупированном Крыму начали раздаваться после полуночи. Сначала их слышали в Джанкойском районе, через несколько минут очевидцы информировали о стрельбе и звуках пролета беспилотников в Феодосии.

Аналитики предположили, что под ударом БпЛА в Феодосии оказалась местная нефтебаза. При этом официальных данных по этому поводу на момент публикации не поступало.

"О прилетах пока неизвестно. Росвояки стреляли с нефтебазы и взрывы раздавались с той стороны, сообщают подписчики", — пишут мониторинговые каналы.

Відео дня

Около 02:00 часов взрывы также прогремели в Ленинском районе Крыма. OSINT-каналы сообщили, что там под ударом могла оказаться нефтебаза в Ленино: там после нескольких взрывов виднеется зарево в небе, утверждают очевидцы.

Также взрывы были слышны в районе Севастополя и Симферополя. В населенном пункте Нижнегорский ночью мог произойти удар по воинской части, отметили аналитики.

Напомним, 6 июня в результате атаки дронов в Санкт-Петербурге закрыли для проезда транспорта Кронштадт.

Также под утро 6 июня беспилотники поразили объекты россиян в Кронштадте, в районе морского порта поднялся дым после ударов.