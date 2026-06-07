БпЛА ударили по Чонгарскому мосту: РФ перекрыли один из ключевых маршрутов в Крым (фото)

В районе Чонгара на временно оккупированной части Херсонской области в результате ночной атаки беспилотников был поврежден мост, который используется российскими войсками для логистического сообщения с оккупированным Крымом. После удара оккупационные власти были вынуждены временно перекрыть движение через пункт пропуска "Джанкой" и перенаправить транспорт альтернативными маршрутами.

Об этом сообщил в Telegram пророссийский коллаборационист и самопровозглашенный "губернатор" оккупированной части Херсонской области. По его словам, в результате атаки БПЛА было повреждено дорожное полотно моста в районе Чонгара. Из-за этого движение через автомобильный пункт пропуска "Джанкой" временно остановили. В частности, оккупационная администрация заявила, что транспорт сейчас направляют через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп", а на месте работают ремонтные бригады. Когда движение будет восстановлено, российская сторона пока не сообщает.

Удар БпЛА по Чангарскому мосту Фото: Telegram Удар БпЛА по Чангарскому мосту Фото: Telegram

Информацию об ударе подтвердил также общественный деятель и советник министра обороны Украины Сергей Стерненко. Он отметил, что оккупанты сами сообщили об атаке дронов на Чонгарский мост, который является одним из ключевых маршрутов сообщения с временно оккупированным Крымом.

Відео дня

После удара по мосту оккупационные власти перекрыли движение через пункт пропуска "Джанкой" Фото: Telegram После удара по мосту оккупационные власти перекрыли движение через пункт пропуска "Джанкой" Фото: Telegram

Как пишет издание Nfront, украинские военные продолжают усиливать огневой контроль над логистическими путями противника на юге. По данным ресурса, удар по мосту в районе Чонгара стал очередной попыткой усложнить обеспечение российской группировки на оккупированных территориях.

После атаки оккупационные власти подтвердили повреждения дорожного покрытия и объявили об изменении маршрутов движения.

"После удара оккупанты обнародовали обновленные маршруты логистики. Если закроют еще один пункт пропуска, единственным путем в Крым останется Крымский мост", — говорится в материале.

Издание также напомнило, что, по словам военнослужащего ВСУ и политолога Кирилла Сазоновна, удары по логистическим объектам имеют важное значение для ослабления возможностей оккупационных войск. В целом, нарушение транспортного сообщения создает проблемы с поставками боеприпасов, переброской подкреплений, проведением ротаций и эвакуацией личного состава.

"Удары по логистическим маршрутам затрудняют поставки не только в Крым, но и для всей южной группировки оккупантов", — цитирует его Nfront.

Стоит заметить, что информацию об ударе по Чонгарскому мосту пока не подтверждали и не комментировали в Генеральном штабе ВСУ, а также другие официальные органы или представители украинской власти.

Напомним, что в ночь на 7 июня в оккупированном Крыму прогремели взрывы во время атаки беспилотников. По данным мониторинговых каналов, под ударом могли оказаться нефтебазы в Феодосии и Ленино. Также о взрывах сообщали жители Джанкойского района, Севастополя и Симферополя, а в Нижнегорском, вероятно, был атакован военный объект российских оккупантов.

Также Фокус писал, что утром 6 июня Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись атаке беспилотников, на фоне чего в Кронштадте временно ограничивали въезд и выезд, а часть автобусных маршрутов останавливали или меняли. Кроме того, российские власти заявляли о сбивании дронов и сообщали о перебоях со связью.