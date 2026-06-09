Другий удар БпЛА за місяць по Чонгарському мосту: ключова переправа до Криму знову перекрита

У Чонгарі вночі 9 червня вже вдруге за цей місяць безпілотники вдарили по мосту, який з’єднує тимчасово окуповану частину Херсонської області з Кримом. Зокрема, через пошкодження рух переправою тимчасово перекрито, на місці працюють відповідні служби окупаційної адміністрації.

На своїй сторінці в Telegram проросійський колаборант і "губернатор" окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо 9 червня повідомив про чергову атаку на міст у районі Чонгара, яка сталася вночі. За його словами, внаслідок удару об’єкт знову зазнав пошкоджень, тому рух транспорту довелося зупинити.

Він також зазначив, що водіям радять користуватися альтернативними маршрутами через Армянськ і Перекоп. Окремо Сальдо заявив, що російські сили протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи нібито збили понад 20 безпілотників, які прямували в бік мосту.

"Ворог концентрує удари по цьому об’єкту, щоб порушити рух і створити проблеми для людей. Більшість цілей було знищено ще на підльоті. Дякую нашим захисникам за роботу. Без їхніх дій наслідки могли б бути значно серйознішими", — написав він.

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Крім того, близько 9:20 Південна транспортна прокуратура повідомила, що взяла під контроль ситуацію на автомобільних пунктах пропуску між Херсонською областю та тимчасово окупованою Республікою Крим.

У відомстві зазначили, що в Чонгарі було пошкоджено автомобільний міст після атаки безпілотників. У зв’язку з цим рух через пункт пропуску "Джанкой" тимчасово призупинено.

Також наголошується, що наразі доступні альтернативні маршрути до Криму — через автомобільні пункти пропуску "Армянськ" і "Перекоп". Ситуація перебуває на контролі кримського транспортного прокурора.

Варто зауважити, що за кілька днів до нового удару, у ніч на 7 червня, в районі Чонгара вже фіксували атаку безпілотників, унаслідок якої було пошкоджено міст, який використовується російськими військами для логістичного сполучення з окупованим Кримом. Після цього інциденту окупаційна влада також перекрила рух через пункт пропуску "Джанкой" і перенаправила транспорт альтернативними маршрутами.

Також Фокус писав, що в мережі з’явилося фото палаючої російської "Полтавської нафтобази" в Усть-Лабінську Краснодарського краю РФ, яку дрони атакували ще 6 червня. За даними OSINT-спільнот, на об’єкті було знищено щонайменше шість резервуарів із нафтопродуктами, а пожежу ліквідовували понад 100 рятувальників.