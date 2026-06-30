560 грн за литр: россияне в Крыму жалуются на ситуацию с топливом и светом, — соцсети (видео)

Временно оккупированный Крым отрезан от поставок топлива и ввел графики отключений, "несправедливость" которых возмутила россиян в сети. Сохранилась возможность купить бензин по рекордно высокой цене, а представитель оккупационных властей напомнил населению, что лучше не будет.

В Ялте, расположенной на южном побережье временно оккупированной территории Крыма, россияне могут купить бензин, но им придется заплатить по 1000 руб./литр (эквивалент 560 грн/литр), сообщили в Telegram-канале Exilenova+. На видео с места событий показали кадры разговора с местным жителем, который описал ситуацию с топливом. Выяснилось, что местным бензин продают по 600 руб./литр, а туристам — по 1000. За кадром слышно, как оператор успокаивает собеседника, который беспокоится из-за съемки: говорит, что таким образом хочет показать друзьям, что такие цены действительно существуют. Между тем появилось обращение представителя оккупационной администрации Сергея Аксенова, который уточнил, что нет не только топлива, но и света. Фокус собрал информацию о ситуации в Крыму через пять дней после предупреждения о "40-дневной спецоперации", которую анонсировал президент Владимир Зеленский.

Відео дня

Сообщение с информацией о цене на бензин в Крыму появилось в сети днём 30 июня. При этом отмечается, что Ялта "бьёт все рекорды" с ценой в 1000 рублей за литр. На другом видео, опубликованном на канале, фигурировала жительница Бахчисарая, которая жаловалась на проблемы со светом. По словам женщины, в Бахчисарае не было электроснабжения сутки, а на следующий день оно появилось лишь на два часа. В городе половина магазинов не работает, так как не готова к отключениям. Что касается цен на топливо, то его нет в свободной продаже, но есть на "каких-то частных АЗС". Россиянка заявила, что сегодня в Крыму "просто неприлично" спрашивать о стоимости бензина, поэтому и она её не будет озвучивать.

Ситуация в Крыму — подробности

30 июня Аксенов рассказал жителям оккупированного Крыма о текущей ситуации. По словам представителя оккупационных властей, бензина больше не будет, а "крымчанам" нужно набраться терпения. Кроме того, россиян возмутил вопрос о графиках отключений, которые они считают "несправедливыми": якобы в одних районах отключают меньше, чем в других. Аксенов заверил население, что этот вопрос урегулируют и всем будут отключать одинаково. В то же время он признал, что проблема зависит от "противодействия противника по отдельным вопросам" и от состояния подстанций.

Между тем появились кадры от 413-го полка СБС "Рейд" Украины. Украинские военные сообщили, что в ночь на 29 июня нанесли удар по четырём подстанциям на территории временно оккупированного Крыма. Речь идет о ПС 220/35 кВ "Марьяновка", ПС 110/35/10 кВ "Александровка", ПС 110/35/10 кВ "Выпасное" и ПС 330 кВ "Джанкой", которые питали военные объекты ВС РФ. Уточняется, что удары нанесли дронами Fire Point. Кроме того, утром 30 июня Генеральный штаб ВСУ заявил, что удалось поразить железнодорожный мост возле населенного пункта Ички, по которому российские войска перевозили горючее и оружие: результаты пока неизвестны.

Отметим, что ранее Фокус писал об ударах по логистическим маршрутам ВС РФ в оккупированном Крыму. Нанесение ударов по логистическим объектам началось с атак на мост через Чонгар, а также в других точках на Крымском перешейке и на временно оккупированной территории Херсонской области. Затем удары перенесли на Крым: стало известно о воздушной атаке на железнодорожный мост возле села Роздольного, на Таврийскую ТЭС и Балаклавскую ТЭС, которые обеспечивали 90% электроэнергии полуострова.

Напоминаем, что 29 июня мониторинговый канал "Крымский ветер" сообщил о нападении дронов на Крымский мост.