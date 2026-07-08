"Так жить невозможно": на третьи сутки блэкаута крымчане остались без запасов еды, — СМИ

Оккупированный Крым уже третьи сутки подряд сталкивается с масштабными перебоями в работе энергосистемы. Жители полуострова массово жалуются на отсутствие света и воды, а также заявляют, что не могут купить продукты, связаться с близкими и получить от оккупационных властей четкие объяснения по поводу сложившейся ситуации.

Как пишет российское издание "Агентство.Новости", несмотря на заявления оккупационных властей о постепенном восстановлении коммунальных услуг, во многих городах и районах проблемы по-прежнему остаются.

По информации оккупационной администрации, Армянск, Джанкой, Красноперекопск и прилегающие районы по-прежнему полностью лишены электроснабжения. Снова отключилось электричество и в Керчи, хотя накануне чиновники сообщали о возобновлении электроснабжения. В других населенных пунктах электроэнергия подается лишь частично.

Сложной остается ситуация и с водоснабжением. В частности, по данным предприятия "Вода Крыма", водоснабжение полностью отсутствует в Джанкое, Керчи, Армянске, Красноперекопске, Кировском и Ленинском районах. Перебои также наблюдаются в отдельных районах Симферополя, Алушты, Евпатории, Бахчисарайского, Белогорского, Нижнегорского и Феодосийского районов.

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Также отмечается, что в дополнение к существующим "проблемам" украинские военные продолжают наносить удары по объектам в Крыму. Так, по информации командующего Силами беспилотных систем Украины Роберта Бровди, в ночь на среду украинские силы поразили шесть электроподстанций и в общей сложности 53 военные цели на территории полуострова и других временно оккупированных регионов. По его словам, за последние трое суток также были нанесены удары по парому в Керчи, сухогрузу и 19 танкерам так называемого теневого флота РФ. Кроме того, известно о пожарах на подстанциях "Нижнегорская" и "НС-3".

И все же больше всего недовольства люди выражают в комментариях под страницами оккупационных чиновников.

Люди пишут, что уже несколько дней живут без света и воды, не могут нормально приготовить еду, зарядить телефоны или связаться с родными. Из-за длительных отключений у многих испортились продукты, а в магазинах возникли проблемы с поставками свежих товаров.

Более того, многие люди возмущаются тем, что власти практически не объясняют, когда ситуация изменится. По их словам, официальные сообщения не дают ответов на самые важные вопросы, поэтому люди не знают, когда ожидать восстановления электро- и водоснабжения. В комментариях они просят хотя бы ввести графики отключений, чтобы можно было планировать повседневную жизнь.

Крымчане массово жалуются на последствия длительного отключения электроэнергии и бездействие оккупационных властей. Фото: Агентство. Новости

В своих обращениях крымчане открыто говорят о отчаянии. Например, один из жителей написал, что в Роздольном света нет с субботы, а воду за это время подавали только один раз примерно на час. По его словам, все продукты, которые были дома, уже испортились, а купить новые почти невозможно. Другой пользователь обратился к чиновникам с призывом: "Лучше составьте график отключений электроэнергии. Люди мучаются, а мы всё говорим о праздниках".

Некоторые комментарии касаются и того, как оккупационные власти освещают ситуацию. Люди пишут, что официальные заявления не совпадают с тем, что они видят вокруг. Один из пользователей иронично написал: "Доверяйте информации, которой нет". Другие жители отмечают, что живут в постоянном напряжении, поскольку не получают полной информации о происходящем.

"Как можно ориентироваться на официальные источники, если в них нет того, что происходит на самом деле? В Керчи каждую ночь происходят обстрелы и разрушения жилых домов, но в новостях об этом не сообщают. Люди уже устали жить в постоянном напряжении, а страх стал частью повседневной жизни", — пишут крымчане.

7 июля Фокус сообщал, что после масштабных перебоев с электроснабжением во временно оккупированном Крыму начали обустраивать пункты, где жители могли зарядить мобильные телефоны и воспользоваться Wi-Fi.

Также стоит отметить, что ещё в конце июня в оккупированном Крыму возникли серьёзные проблемы с топливом и электроснабжением. Местные жители сообщали о дефиците бензина, который на отдельных заправках в Ялте стоил до 1000 рублей за литр, а также о длительных отключениях света, из-за которых часть магазинов прекратила работу.