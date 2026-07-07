"Это уже целый бизнес": в Крыму из-за отключений света открыли "пункты несокрушимости" (видео)

Во временно оккупированном Крыму после масштабных перебоев с электроснабжением начали появляться "пункты несокрушимости" для зарядки телефонов и доступа к Wi-Fi. В то же время из-за повреждений энергетической инфраструктуры без света остались десятки населенных пунктов, а в отдельных районах также возникли перебои с водоснабжением.

На одном из видео, опубликованном Telegram-каналом и OSINT-сообществом Exilenova+, показан пункт, где жители могут зарядить мобильные телефоны и воспользоваться Wi-Fi. Автор видео обращает внимание на то, что возле него собираются люди, и с удивлением отмечает, что это уже стало отдельным "бизнесом".

"Смотрите, какая забавная штука. В Крыму появляются пункты для зарядки телефонов и Wi-Fi. Думаю, именно поэтому здесь собираются люди. Оказывается, здесь уже целый бизнес. Вот так!" — говорит мужчина на видео.

Как сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на главу оккупационной администрации Алушты Галину Огневу, электроснабжение на Южном берегу Крыма и в Симферополе временно отключили из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи.

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В то же время ранее назначенный Россией глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявлял, что временные отключения электроэнергии связаны с оперативной обстановкой после повреждения объектов инфраструктуры.

По данным оккупационного предприятия "Крымэнерго", после ударов по инфраструктуре без электроснабжения остались 18 районов и городов временно оккупированного Крыма.

Кроме того, на полуострове возникли перебои с водоснабжением. По данным оккупационного предприятия "Вода Крыма", 7 июля из-за аварийно-ремонтных работ на сетях была ограничена подача воды в ряде населенных пунктов.

В целом ограничения коснулись отдельных районов Симферополя, Алушты, Бахчисарая, Белогорска, Джанкоя, Евпатории, Керчи, Армянска, Красноперекопска, Щолкино, Сака, Феодосии и ряда других населённых пунктов, где оккупационные службы проводят аварийно-восстановительные работы на сетях электро- и водоснабжения.

Более того, анонимный активист из Симферополя в комментарии изданию "Крым.Реалии" заявил, что с 6 июля российские оккупационные власти ужесточили ограничения на электроснабжение в крымской столице после ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, отключения затронули даже те районы, где раньше свет не отключали.

Активист утверждает, что после ночного взрыва 6 июля, в результате которого, по его словам, была повреждена подстанция "Симферополь", дефицит электроэнергии только усугубился. Он отметил, что, несмотря на заявления оккупационных властей об отсутствии блэкаута, значительная часть жителей полуострова длительное время остается без электроснабжения, а в отдельных районах люди живут без света уже несколько суток.

По словам собеседника, из-за постоянных отключений магазины вынуждены использовать генераторы и сокращать продажу скоропортящихся продуктов. Он также утверждает, что местные жители недовольны тем, что оккупационные власти не обеспечили надлежащую защиту энергетической инфраструктуры и не развернули пункты поддержки, где люди могли бы хотя бы зарядить телефоны.

Напомним, что система NASA FIRMS зафиксировала масштабные пожары в нескольких районах временно оккупированного Крыма после атаки на полуостров. По данным мониторинговых ресурсов, под ударом оказались, в частности, электроподстанции "Саки" и "Западно-Крымская", а также позиция российского зенитного ракетного комплекса С-400.

Также "Фокус" сообщал, что украинские дроны поразили танкеры "теневого флота" РФ, перевозившие топливо во временно оккупированный Крым, примерно в 15 километрах от Керчи. По данным аналитиков Defense Express, беспилотники беспрепятственно преодолели маршрут длиной 300–600 километров, пролетев вблизи Крымского моста и районов с мощной российской системой ПВО, которая не смогла им помешать.