В Крыму подверглись атакам энергетические объекты и позиции С-400: OSINT-аналитики сообщают о новых ударах (фото)

Система NASA FIRMS фиксирует пожары сразу в нескольких районах оккупированного Крыма, вспыхнувшие в результате атаки на полуостров. Под ударом, в частности, оказались важные энергетические объекты оккупантов.

Сильный пожар, в частности, вспыхнул в районе крупной электроподстанции 110 кВ "Саки" и железнодорожной станции. Об этом сообщает мониторинговый канал "Крымский ветер".

"Тепловые сигнатуры зафиксированы на территории подстанции 110 кВ "Саки" и железнодорожной станции Саки", — отмечают аналитики, комментируя данные спутниковых снимков.

Аналитики фиксируют возгорания на территории железнодорожной станции и электроподстанции в Саках Фото: Крымский ветер

В Сакском районе в очередной раз подверглась атаке подстанция 330 кВ "Западно-Крымская". Аналитики отмечают, что объект является узловым элементом системы передачи и распределения электроэнергии Крыма на пути от электростанций к конечным потребителям. Станция обслуживает центральную и западную части полуострова, где зафиксировано значительное количество российских военных объектов.

Відео дня

Подстанция "Западно-Крымская" вновь подверглась нападению Фото: Крымский ветер

OSINT-аналитики канала Exilenova+ сообщают, что также была атакована позиция российского зенитного ракетного комплекса С-400. Там, согласно спутниковым данным, произошло возгорание.

К северу от оккупированной Керчи также зафиксировано возгорание в море. OSINT-аналитики предполагают, что, возможно, было атаковано судно, хотя подробностей по этому поводу пока нет.

Недалеко от Керчи зафиксирован пожар в море Фото: Exilenova+

Кроме того, аналитики отмечают пожар на автозаправочной станции в оккупированном Мелитополе Запорожской области. Однако на момент публикации данных о последствиях не было.

Следует отметить, что пока российские оккупационные власти не прокомментировали информацию о последствиях новых атак на объекты в Крыму.

Напомним, в ночь на 7 июля Москва подверглась массированной атаке дронов: мэр Собянин заявил о якобы сбитых десятках целей, летевших на столицу РФ.

Кроме того, в ночь на 7 июля на российский Белгород обрушился ракетный удар: в городе произошло отключение электроэнергии.