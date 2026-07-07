Москва под массированной атакой дронов: Собянин заявляет о "сбивании" десятков БПЛА

В ночь на 7 июля российская столица подверглась массированной атаке беспилотников. Местные власти подтвердили атаку и заявили о "падении обломков" в результате налета дронов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о якобы уничтожении более 20 ударных беспилотников при подлете к городу. Об этом Собянин написал в своём Telegram-канале.

По сообщениям мэра Москвы, атака на столицу РФ началась около 02:40. Тогда Собянин сообщил о сбивании российской противовоздушной обороной первого дрона, летевшего на Москву. В течение следующих часов атака на город продолжалась и длилась до утра.

"Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков", — сообщил Собянин.

Собянин в течение ночи сообщал о нападении БПЛА на Москву Фото: Скриншот

На момент публикации Собянин не раскрыл, какие объекты пытались атаковать беспилотники.

В то же время "Росавиация" ночью сообщила об ограничении работы местных аэропортов из-за угрозы атак дронов. В московском "Шереметьево" распорядились принимать и отправлять рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

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Кроме того, около полуночи в Московской области была объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Однако сообщений о взрывах или обнаружении целей в небе над регионом не поступало.

Напомним, что также в ночь на 7 июля под ударом оказался российский Белгород: OSINT-каналы сообщали об атаке на ТЭЦ и аэропорт в городе, а также о блэкауте после взрывов.

Накануне беспилотники атаковали Омский НПЗ в России, расположенный в 2500 километрах от границы с Украиной.