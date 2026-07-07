Москва під масованою атакою дронів: Собянін заявляє про "збиття" десятків БпЛА

У ніч на 7 липня російську столицю масовано атакували безпілотники. Місцева влада атаку підтвердила і заявила про "падіння уламків" внаслідок нальоту дронів.

Мер Москви Сергій Собянін звітував про нібито знищення понад 20 ударних безпілотників на підльоті до міста. Про це Собянін писав у своєму Telegram-каналі.

За повідомленнями московського мера, атака на столицю РФ почалася близько 02:40 години. Тоді Собянін інформував про збиття російською протиповітряною обороною першого дрона, який летів на Москву. Упродовж наступних годин атака на місто продовжувалася і тривала до ранку.

"Спеціалісти екстрених служб працюють на місцях падіння уламків", — повідомляв Собянін.

Собянін упродовж ночі звітував про атаку БпЛА на Москву Фото: Скриншот

Собянін не розкривав на момент публікації, які об'єкти намагалися атакувати безпілотники.

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Водночас "Росавіація" уночі повідомляла про обмеження роботи місцевих аеропортів через загрозу атаки дронів. У московському "Шереметьєво" наказали приймати та відправляти рейси лише за погодженням із відповідними органами.

Також близько опівночі у Московській області оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Однак про вибухи чи фіксацію цілей у небі над регіоном повідомлень не надходило.

Нагадаємо, також у ніч на 7 липня під ударом опинився російський Бєлгород: OSINT-канали повідомляли про атаку на ТЕЦ та аеропорт у місті та блекаут після вибухів.

Напередодні безпілотники атакували Омський НПЗ у Росії, розташований за 2500 кілометрів від кордону з Україною.