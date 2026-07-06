Найдальший і найбільший: дрони атакували Омський НПЗ за 2500 км від України (відео)

Омський нафтопереробний завод міг потрапити під удар дронів Сил оборони України, повідомили у мережі. На відео з місця подій фігурують установки первинної переробки нафти, охоплені димом та вогнем. Тим часом російська влада промовчала про удар і говорить про "падіння уламків".

Перша інформація про наліт дронів на Омський НПЗ з'явилась опівдні 6 липня, ідеться у Telegram-каналі Exilenova+. Дрони помітили в Омській області РФ на відстані 2500 км від України. Місцеві жителі почули кілька вибухів та зафіксували займання у точках вручання. Фокус зібрав інформацію про ситуацію з останнім влучанням на російській території.

Губернатор Омської області Виталий Хоценко заявив, що до регіону справді долетіли дрони, але їх усі начебто збили засоби ППО. Втім, представник російської влади визнав, що "кілька дронів" упали на "промисловий вузол". При цьому інформація про повітряну загрозу опублікували о 12:37 (по часу Києва), а влучання сталось близько 14:13. Також посадовець попросив росіян не знімати відео влучання та не публікувати їх у мережі.

Відео дня

Міноборони РФ зранку 6 липня опублікували звіт про атаку дронів України. Російське командування повідомило, що начебто збило усі 519 БпЛА, які загрожували 21 регіону і також окупованому Криму та акваторії Азовського моря. Міноборони не писало про влучання по Омському НПЗ.

Українське командування поки не підтверджувало удар дронів по Омському НПЗ і Генштаб ЗСУ не писав про наслідки повітряної атаки. Водночас, про інцидент на відстані 2500 км від України написав глава Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Зі слів Коваленка, справді відбулось ураження Омського НПЗ і "він призупинив свою роботу".

Удари по РФ — Коваленко про удар по Омському НПЗ 6 липня Фото: Скриншот

Омський НПЗ — російське нафтопереробне підприємство, яке належить компанії "Газпром нафта". Орієнтовна повна потужність — 21-22 млн тонн нафти на рік

Удари по РФ — яка відстань до Омського НПЗ 6 липня Фото: Google Maps

Удари по РФ — деталі атаки на Омський НПЗ

Українські OSINTери підтвердили влучання по Омському НПЗ: про це написали, наприклад, у каналі проєкту "КіберБорошно" та "Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩". Аналітики уточнили, що 2500 км пролунали ударні дрони FP-1 з модифікованим крилом, які потрапило на відео з місця подій. Також підтверджується, що влучили саме по установці первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 потужністю 8,4 млн тонн на рік. Точні координати влучання, геолоковані за кадрами з мережі, — 55.06961, 73.20935.

Удари по РФ — геолокація влучання по Омський НПЗ 6 липня Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

Тим часом медіа опублікували інфографіку з підсумками ударів України по найбільших НПЗ Росії. На інфографіці — 11 заводів з потужністю від 0,8 млн т (Сизрань) до 5 млн тонн (Омськ). Бачимо, що єдине досі недоторкане підприємство було розташоване в Омську, і тепер й до нього дістали дронів.

Удари по РФ — дані про влучання по НПЗ Фото: З відкритих джерел

Зазначимо, в ніч на 6 липня стало відомо про атаку дронів на Ярославський НПЗ. У мережі з'явились кадри з гучними звуками у районі заводу, хоч місцева влада не визнала влучання. водночас, командувач СБС Роберт Бровді підтвердило атаку на два кораблі з бензином, які уразили в акваторії Азовського моря.

Нагадуємо, 1 липня над Омськом помітили невідомий дрон, а експерти розповіли, що це може означати.