Один з найбільших НПЗ Росії: експерт пов'язав дрон над Омськом із ключовим об'єктом ворога

Омський нафтопереробний завод, через який проходить понад 22 млн тонн нафти на рік, є одним з найбільший НПЗ Росії. Саме він міг стати ймовірною ціллю безпілотника. Експерт пояснив, чому цей об'єкт є стратегічним для економіки Росії.

Дрон над Омськом міг загрожувати одному з найбільших нафтопереробних заводів РФ, а саме Омському НПЗ, який відіграє ключову роль у забезпеченні країни паливом та роботі військової логістики. Енергоекспрт Володимир Омельченко розповів, що Омський нафтопереробний завод майже вдвічі перевищує Московський НПЗ за потужністю.

Ймовірна атака на Омський НПЗ: що відомо про завод

У російському Омську оголосили небезпеку через безпілотники. На цьому тлі в місцевих Telegram-каналах і соцмережах почали з'являтися повідомлення про дрон, який нібито помітили в небі над регіоном. Офіційного підтвердження щодо походження безпілотника або його цілі наразі немає.

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"Влада Омської області оголосила безпілотну небезпеку, а в місцевих соціальних мережах з’явилися повідомлення про дрон у небі над регіоном", — повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Як зазначив експерт, найбільш імовірною стратегічною ціллю в регіоні є Омський нафтопереробний завод — один із ключових об'єктів російської паливної інфраструктури.

Омський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії та ключовим елементом паливної інфраструктури РФ

За його словами, Омський НПЗ входить до числа найбільших у РФ та щороку переробляє понад 22 млн тонн нафти. За виробничими потужностями підприємство майже вдвічі перевищує Московський нафтопереробний завод.

Експерт також звернув увагу на відстань до Омська. Від центральної частини України вона становить майже 3 тис. км, а з урахуванням можливого маршруту польоту може бути ще більшою. Якщо інформація про український безпілотник підтвердиться, це може свідчити про застосування нового покоління далекобійних дронів.

Омський НПЗ Фото: із відкритих джерел

Що означає втрата Омського НПЗ для економіки РФ

Омський НПЗ має стратегічне значення для Росії. Підприємство забезпечує виробництво бензину, дизельного пального, авіаційного палива та інших нафтопродуктів, які використовуються як цивільним сектором, так і військово-промисловим комплексом. Будь-які перебої в роботі такого об'єкта можуть вплинути на логістику постачання пального та збільшити витрати на підтримку російської паливної інфраструктури.

Наразі інформації про можливе ураження Омського НПЗ або наслідки інциденту офіційно не оприлюднювали.

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Палають резервуари: дрони уразили великий НПЗ у Краснодарському краю РФ (фото, відео)

Нагадаємо, раніше у столиці російської Республіки Татарстан Казані пролунала сирена повітряної тривоги. У Ярославській, Володимирській та Костромській областях РФ вперше за весь час війни в Україні оголосили тривогу через ракетну небезпеку.

А вночі проти 28 червня безпілотники дісталися Ярославської області Росії, де під атакою опинився адміністративний центр регіону. У Мережі пишуть про можливе влучання по важливому об'єкту нафтової інфраструктури РФ.