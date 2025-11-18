В Омській області РФ здійнялася масштабна пожежа: вибухнув газопровід (відео)

Під ранок 18 листопада в Омській області Росії трапився інцидент на газопроводі. Після потужного вибуху на місці розгорілася масштабна пожежа: заграву видно на багато кілометрів.

Вибух на газопроводі трапився у передмісті міста Омськ, у районі населеного пункту Ростовка. Про це повідомили російські Telegram-канали.

"Газова труба вибухнула і спалахнула в селищі Ростовка Омської області. Наразі інформації про постраждалих немає", — пишуть росЗМІ.

Після цього місцеві мешканці почали скаржитися на "хімічний запах" у повітрі. Стверджується, що газова труба вибухнула за межами самого населеного пункту, у полі поблизу. Момент самого вибуху потрапив на відео, його поширили російські пабліки.

Росіяни стверджують, що вибух був настільки сильним, що його чули мешканці кількох населених пунктів поблизу, а заграву у небі видно за кілька кілометрів від місця інциденту.

Місцева влада підтвердила вибух на газопроводі в Омській області РФ. Губернатор регіону Хоценко заявив, що точні причини інциденту наразі не встановлені. За попередньою версією, вибух трапився внаслідок витоку газу.

"Причини встановлюють правоохоронці", — зазначив губернатор.

На місці інциденту в Омській області працюють оперативні служби. Росіяни пишуть, що над ліквідацією масштабної пожежі працюють 18 пожежників та 4 одиниці спеціальної техніки.

Невдовзі росЗМІ уточнили, що аварія сталася на підземній ділянці магістрального газопроводу-відведення.

