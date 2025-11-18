В Омской области РФ поднялся масштабный пожар: взорвался газопровод (видео)

Под утро 18 ноября в Омской области России случился инцидент на газопроводе. После мощного взрыва на месте разгорелся масштабный пожар: зарево видно на многие километры.

Взрыв на газопроводе произошел в пригороде города Омск, в районе населенного пункта Ростовка. Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

"Газовая труба взорвалась и вспыхнула в поселке Ростовка Омской области. На данный момент информации о пострадавших нет", — пишут росСМИ.

После этого местные жители начали жаловаться на "химический запах" в воздухе. Утверждается, что газовая труба взорвалась за пределами самого населенного пункта, в поле поблизости. Момент самого взрыва попал на видео, его распространили российские паблики.

Россияне утверждают, что взрыв был настолько сильным, что его слышали жители нескольких населенных пунктов поблизости, а зарево в небе видно за несколько километров от места инцидента.

Местные власти подтвердили взрыв на газопроводе в Омской области РФ. Губернатор региона Хоценко заявил, что точные причины инцидента пока не установлены. По предварительной версии, взрыв произошел в результате утечки газа.

"Причины устанавливают правоохранители", — отметил губернатор.

На месте инцидента в Омской области работают оперативные службы. Россияне пишут, что над ликвидацией масштабного пожара работают 18 пожарных и 4 единицы специальной техники.

Вскоре росСМИ уточнили, что авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода.

Напомним, в ночь на 18 ноября оккупированную часть Донецкой области атаковали беспилотники: из-за обстрелов в ряде населенных пунктов начались перебои со светом.

Также 16 ноября в Самарской области РФ прогремели взрывы и начался пожар на крупном НПЗ после атаки беспилотников.