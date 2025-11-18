В так называемой "ДНР" начались перебои со светом: регион под атакой БпЛА, сообщают об ударе по ТЭС (видео)

В ночь на 18 ноября на оккупированной части Донецкой области прогремела серия взрывов и начались перебои с электроснабжением. Регион оказался под атакой беспилотников.

Дроны этой ночью, по предварительной информации, поразили Зуевскую теплоэлектростанцию, которая расположена в городе Зугрэс на оккупированной части Донецкой области. Об атаке сообщили местные Telegram-каналы.

Обстрел региона начался около полуночи: российские мониторинговые каналы предупредили о фиксации беспилотников в небе над областью. Вскоре местные пожаловались на звуки взрывов и вспышки в небе.

На фоне взрывов на оккупированной Донетчине начались перебои с электроснабжением. Как пишут местные каналы, в Иловайске исчез свет, в то время как в Донецке и Макеевке наблюдаются скачки напряжения и перебои с электроснабжением. Жителей призвали зарядить гаджеты.

Відео дня

Как удалось выяснить OSINT-каналам, на оккупированной Донетчине этой ночью беспилотники поразили Зуевскую ТЭС.

Аналитики утверждают, что удар этой ночью был нанесен по главному машинному залу, где размещаются паровые турбины и генераторы электростанции в Зугрэсе. Сообщается, что станция обеспечивает электроэнергией оккупированную территорию, в энергосистему Украины она не интегрирована.

На момент публикации официальной информации об атаке не поступало. Оккупационные власти не комментировали обстрел региона.

Напомним, вечером 16 ноября почти вся территория оккупированной Донецкой области оказалась без света: в сети сообщили об ударе по подстанции.

Также в соцсетях 16 ноября сообщили, что после атаки ВСУ на Новороссийск там приостановился экспорт сырой нефти и нефтепродуктов, а также исчезли почти все суда.