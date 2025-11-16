Почти вся территория так называемой "ДНР" оказалась без света: сообщают о "прилете" по подстанции (видео)

Вечером 16 ноября на оккупированной части Донецкой области после серии взрывов начались скачки напряжения и масштабные перебои со светом. В Донецке и Макеевке наступил блэкаут, россияне сообщают об исчезновении электроэнергии в ряде других городов.

В некоторых районах оккупированных Россией Енакиево, Горловки и Ясиноватой также исчез свет. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Массовые перебои с электроснабжением на оккупированной части Донецкой области начались после серии взрывов. Около 22:00 часов местные мониторинговые каналы сообщали о фиксации беспилотников над Донецком и работе ПВО.

Вскоре в Донецке и ряде населенных пунктов области начались отключения света: в сети показали кадры.

Около 23:00 часов местные Telegram-каналы сообщили, что почти вся территория так называемой "ДНР" оказалась без электроснабжения. Также в оккупированных населенных пунктах начали наблюдаться перебои с мобильной связью.

Відео дня

Скриншот | сообщения россиян о блэкауте на оккупированной Донетчине

По данным OSINT-каналов, на оккупированной Донетчине дроны, предварительно, атаковали местную подстанцию. Вероятно, речь идет о подстанции "Чайкино", пишут аналитики. Она питает в частности Донецк и ряд других населенных пунктов.

Официального подтверждения атаки на оккупированную Донецкую область на момент публикации не поступало. Оккупационные власти не обнародовали заявлений о взрывах и блэкауте в регионе.

На момент публикации тревога в оккупированной части области продолжается: россияне жалуются на налет беспилотников и пишут об активной работе ПВО.

Напомним, в ночь на 16 ноября Самарскую область России атаковали беспилотники, после чего начался пожар НПЗ.

Также вечером 15 ноября российский Волгоград атаковали дроны: ПВО "отработала" по жилой многоэтажке.