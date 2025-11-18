У так званій "ДНР" почалися перебої зі світлом: регіон під атакою БпЛА, повідомляють про удар по ТЕС (відео)

У ніч на 18 листопада на окупованій частині Донецької області прогриміла серія вибухів та почалися перебої з електропостачанням. Регіон опинився під атакою безпілотників.

Дрони цієї ночі, за попередньою інформацією, уразили Зуївську теплоелектростанцію, яка розташована у місті Зугрес на окупованій частині Донецької області. Про атаку повідомили місцеві Telegram-канали.

Обстріл регіону почався близько опівночі: російські моніторингові канали попередили про фіксацію безпілотників у небі над областю. Невдовзі місцеві поскаржилися на звуки вибухів та спалахи у небі.

На тлі вибухів на окупованій Донеччині почалися перебої з електропостачанням. Як пишуть місцеві канали, в Іловайську зникло світло, у той час як у Донецьку та Макіївці спостерігаються стрибки напруги та перебої з електропостачанням. Мешканців закликали зарядити гаджети.

Як вдалося з'ясувати OSINT-каналам, на окупованій Донеччині цієї ночі безпілотники уразили Зуївську ТЕС.

Аналітики стверджують, що удар цієї ночі було завдано по головному машинному залу, де розміщуються парові турбіни та генератори електростанції у Зугресі. Повідомляється, що станція забезпечує електроенергією окуповану територію, до енергосистеми України вона не інтегрована.

На момент публікації офіційної інформації про атаку не надходило. Окупаційна влада не коментувала обстріл регіону.

Нагадаємо, увечері 16 листопада майже вся територія окупованої Донецької області опинилася без світла: у мережі повідомили про удар по підстанції.

Також у соцмережах 16 листопада повідомили, що після атаки ЗСУ на Новоросійськ там призупинився експорт сирої нафти і нафтопродуктів, а також зникли майже всі судна.