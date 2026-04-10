"Дуже голосно": у Казані і низці регіонів РФ вперше за час війни пролунала сирена ракетної небезпеки (відео)

Пізно увечері 9 квітня у столиці російської Республіки Татарстан Казані пролунала сирена повітряної тривоги. У Ярославській, Володимирській та Костромській областях РФ вперше за весь час війни в Україні оголосили тривогу через ракетну небезпеку.

Сирена у Казані лунала "дуже гучно" і одразу у всіх районах міста. Мешканцям порадили взяти з собою документи та їжу, а у домівках вимкнути електроенергію та газ, після чого негайно прямувати в укриття, повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначалося, що у регіоні оголосили ракетну небезпеку.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зауважив, що відстань від кордону України до Казані — близько 1200–1500 кілометрів залежно від місця відрахунку.

"На Казані вперше зазвучала сирена: в місті оголошена повітряна тривога. Відстань від України до Казані — близько 1200–1500 км (залежно від точки відліку)", — зазначив Андрющенко.

Інформації про будь-які удари по Казані під час оголошеної тривоги на момент публікації не надходило.

Також близько опівночі російські Telegram-канали повідомили, що вперше від початку повномасштабної війни РФ в Україні повітряну тривогу через ракетну небезпеку російська влада оголосила у ще кількох областях. Йдеться про Ярославську, Володимирську та Костромську області.

Мешканцям цих регіонів почали масово приходити сповіщення від Міністерства РФ у справах громадянської оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих. Росіян закликали покинути відкриті ділянки та прямувати в укриття.

Даних щодо атак чи наслідків не надходило. Російська влада не коментувала сигналів про ракетну небезпеку у регіонах.

