"Очень громко": в Казани и ряде регионов РФ впервые за время войны прозвучала сирена ракетной опасности (видео)

Поздно вечером 9 апреля в столице российской Республики Татарстан Казани прозвучала сирена воздушной тревоги. В Ярославской, Владимирской и Костромской областях РФ впервые за все время войны в Украине объявили тревогу из-за ракетной опасности.

Сирена в Казани звучала "очень громко" и сразу во всех районах города. Жителям посоветовали взять с собой документы и еду, а в домах отключить электроэнергию и газ, после чего немедленно направляться в укрытие, сообщили местные Telegram-каналы.

Отмечалось, что в регионе объявили ракетную опасность.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что расстояние от границы Украины до Казани — около 1200-1500 километров в зависимости от места отсчета.

Информации о каких-либо ударах по Казани во время объявленной тревоги на момент публикации не поступало.

Также около полуночи российские Telegram-каналы сообщили, что впервые с начала полномасштабной войны РФ в Украине воздушную тревогу из-за ракетной опасности российские власти объявили в еще нескольких областях. Речь идет о Ярославской, Владимирской и Костромской областях.

Жителям этих регионов начали массово приходить оповещения от Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Россиян призвали покинуть открытые участки и направляться в укрытия.

Данных об атаках или последствиях не поступало. Российские власти не комментировали сигналов о ракетной опасности в регионах.

Напомним, в ночь на 9 апреля дроны поразили базы ремонта военной техники россиян и склад боеприпасов на оккупированной Луганщине: в сети показали кадры.

Также накануне дроны атаковали нефтебазу россиян в Феодосии: поднялся пожар на двух резервуарах.