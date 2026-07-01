Один из крупнейших НПЗ России: эксперт связал появление дрона над Омском с ключевым объектом противника

Омский нефтеперерабатывающий завод, через который проходит более 22 млн тонн нефти в год, является одним из крупнейших НПЗ России. Именно он мог стать вероятной целью беспилотника. Эксперт объяснил, почему этот объект является стратегическим для экономики России.

Дрон над Омском мог представлять угрозу для одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ, а именно Омского НПЗ, который играет ключевую роль в обеспечении страны топливом и в работе военной логистики. Эксперт по энергетике Владимир Омельченко рассказал, что Омский нефтеперерабатывающий завод почти вдвое превосходит Московский НПЗ по мощности.

Возможная атака на Омский НПЗ: что известно о заводе

В российском Омске объявили об опасности из-за беспилотников. На этом фоне в местных Telegram-каналах и социальных сетях начали появляться сообщения о дроне, который якобы заметили в небе над регионом. Официального подтверждения относительно происхождения беспилотника или его цели пока нет.

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"Власти Омской области объявили об угрозе с боку беспилотников, а в местных социальных сетях появились сообщения о дроне в небе над регионом", — сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Как отметил эксперт, наиболее вероятной стратегической целью в регионе является Омский нефтеперерабатывающий завод — один из ключевых объектов российской топливной инфраструктуры.

Омский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и ключевым элементом топливной инфраструктуры РФ

По его словам, Омский НПЗ входит в число крупнейших в РФ и ежегодно перерабатывает более 22 млн тонн нефти. По производственным мощностям предприятие почти вдвое превосходит Московский нефтеперерабатывающий завод.

Эксперт также обратил внимание на расстояние до Омска. От центральной части Украины оно составляет почти 3 тыс. км, а с учетом возможного маршрута полета может быть еще больше. Если информация об украинском беспилотнике подтвердится, это может свидетельствовать о применении нового поколения дальнобойных дронов.

Омский НПЗ Фото: из открытых источников

Что означает потеря Омского НПЗ для экономики РФ

Омский НПЗ имеет стратегическое значение для России. Предприятие обеспечивает производство бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других нефтепродуктов, которые используются как гражданским сектором, так и военно-промышленным комплексом. Любые перебои в работе такого объекта могут повлиять на логистику поставок топлива и увеличить расходы на поддержание российской топливной инфраструктуры.

На данный момент официально не было обнародовано никакой информации о возможном поражении Омского НПЗ или последствиях инцидента.

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Напомним, ранее в столице Российской Республики Татарстан — Казани — прозвучала сирена воздушной тревоги. В Ярославской, Владимирской и Костромской областях РФ впервые за всё время войны в Украине была объявлена тревога из-за ракетной угрозы.

А в ночь на 28 июня беспилотники добрались до Ярославской области России, где под атакой оказался административный центр региона. В Сети пишут о возможном попадании по важному объекту нефтяной инфраструктуры РФ.