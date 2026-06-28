Горят резервуары: дроны атаковали крупный НПЗ в Краснодарском крае РФ (фото, видео)

В ночь на 28 июня беспилотники атаковали Краснодарский край России, где под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани.

После атаки на территории НПЗ вспыхнул пожар. Об этом сообщили OSINT-каналы.

"Славянск-на-Кубани, НПЗ подвергся нападению", — сообщают мониторинговые каналы.

По предварительным данным аналитиков, в результате атаки дронов могли загореться резервуары с топливом. Однако на момент публикации официальных данных о последствиях не было.

Тем временем в сети появились кадры атаки на объект. На видео и фото видно, как на месте после ударов разгорается пожар и поднимается густой дым.

Кроме того, ночью в сети появились сообщения о взрывах в Абинске Краснодарского края.

"Также поступают сообщения о прилете в Абинск, Краснодарский край. Вероятно, в Славянск-на-Кубани", — писали аналитики.

Відео дня

Предполагаемые кадры последствий атаки дронов на Абинск в Краснодарском крае РФ Фото: Exilenova+

Что известно о НПЗ в российском Славянске-на-Кубани

ООО "Славянск-ЭКО" (или Славянский НПЗ) — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, расположенный в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края. Предприятие, в частности, занимается переработкой нефти и производством газового бензина (газолина), дизельной технологической фракции, мазута, судового маловязкого топлива и т. д.

Мощность нефтеперерабатывающего завода составляет около 4–5 млн тонн сырья в год; НПЗ обеспечивает около 9% объема переработки нефти в Южном федеральном округе РФ. Предприятие также входит в число экспортеров нефтепродуктов через порты Черного моря.

Напомним, в ночь на 27 июня ракеты "Фламинго" поразили одно из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса в Волгограде.

Ранее дроны также атаковали завод в российском Новомосковске, в результате чего начались перебои с электричеством.