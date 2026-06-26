Дроны атаковали завод в Новомосковске: в городе возникли проблемы с электричеством (видео)

В ночь на 26 июня ударные беспилотники нанесли удар по Тульской области России и, в частности, по городу Новомосковск, в котором расположен завод "Азот".

После атаки местные жители начали сообщать о проблемах с электричеством, пишет мониторинговый Telegram-канал "Exilenova+".

"Сегодня Тульская область подверглась очень массированной атаке. По словам местных жителей, целью атаки был завод "Азот" в Новомосковске. Взрывы и пролеты БПЛА слышались в городе в течение нескольких часов. Местные жители сообщают о странном запахе аммиака в воздухе и проблемах с электроснабжением. Возможно, это тоже последствия действий ударных сил", — говорится в сообщении.

Информацию об ударе по "Азоту" подтвердило также российское издание Astra.

"Химкомбинат „Азот“ в Новомосковске Тульской области вновь всю ночь подвергался атакам дронов, сообщают местные жители", — написали журналисты.

Відео дня

В то же время наблюдатели обнародовали видео из Тульской области, на которых видно и слышно, как беспилотники летят, чтобы поразить поставленную перед ними цель.

Отмечается, что "Азот" — один из крупнейших химических заводов РФ, производящий аммиак, азотную кислоту, метанол, минеральные удобрения, а также химическое сырье, используемое для производства взрывчатых веществ и боеприпасов.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также подтвердил, что регион подвергся массированной атаке украинских БПЛА.

"В результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения на линии электропередачи и на промышленном предприятии в Новомосковске", — написал Миляев.

По его словам, в течение ночи подразделения российской ПВО Министерства обороны уничтожили 73 украинских БПЛА.

В то же время наблюдатели утром 26 июня сообщили, что после ночной атаки сервис NASA FIRMS зафиксировал пожар на территории Новомосковской ГРЭС.

Сервис NASA FIRMS зафиксировал пожар на территории Новомосковской ГРЭС Фото: Astra

На момент публикации материала украинская сторона также не прокомментировала удар БПЛА по Новомосковску и Тульской области в целом.

Напомним, утром 25 июня дроны нанесли удары по оккупированному полуострову Крым и нефтебазе в Краснодарском крае.

Фокус также писал о том, как в Уфе украинские дроны поразили два из трёх нефтеперерабатывающих заводов.