Дроны атаковали завод в Новомосковске: в городе возникли проблемы с электричеством (видео)
В ночь на 26 июня ударные беспилотники нанесли удар по Тульской области России и, в частности, по городу Новомосковск, в котором расположен завод "Азот".
После атаки местные жители начали сообщать о проблемах с электричеством, пишет мониторинговый Telegram-канал "Exilenova+".
"Сегодня Тульская область подверглась очень массированной атаке. По словам местных жителей, целью атаки был завод "Азот" в Новомосковске. Взрывы и пролеты БПЛА слышались в городе в течение нескольких часов. Местные жители сообщают о странном запахе аммиака в воздухе и проблемах с электроснабжением. Возможно, это тоже последствия действий ударных сил", — говорится в сообщении.
Информацию об ударе по "Азоту" подтвердило также российское издание Astra.
"Химкомбинат „Азот“ в Новомосковске Тульской области вновь всю ночь подвергался атакам дронов, сообщают местные жители", — написали журналисты.
В то же время наблюдатели обнародовали видео из Тульской области, на которых видно и слышно, как беспилотники летят, чтобы поразить поставленную перед ними цель.
Отмечается, что "Азот" — один из крупнейших химических заводов РФ, производящий аммиак, азотную кислоту, метанол, минеральные удобрения, а также химическое сырье, используемое для производства взрывчатых веществ и боеприпасов.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также подтвердил, что регион подвергся массированной атаке украинских БПЛА.
"В результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения на линии электропередачи и на промышленном предприятии в Новомосковске", — написал Миляев.
По его словам, в течение ночи подразделения российской ПВО Министерства обороны уничтожили 73 украинских БПЛА.
В то же время наблюдатели утром 26 июня сообщили, что после ночной атаки сервис NASA FIRMS зафиксировал пожар на территории Новомосковской ГРЭС.
На момент публикации материала украинская сторона также не прокомментировала удар БПЛА по Новомосковску и Тульской области в целом.
Напомним, утром 25 июня дроны нанесли удары по оккупированному полуострову Крым и нефтебазе в Краснодарском крае.
Фокус также писал о том, как в Уфе украинские дроны поразили два из трёх нефтеперерабатывающих заводов.