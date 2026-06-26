Дрони атакували завод у Новомосковську: у місті виникли проблеми зі світлом (відео)

У ніч на 26 червня ударні безпілотники атакували Тульську область Росії та зокрема місто Новомосковськ, в якому розташований завод "Азот".

Після атаки місцеві мешканці почали повідомляти про проблеми зі світлом, пише моніторинговий телеграм-канал "Exilenova+".

"Під дуже масованою атакою сьогодні була Тульська область. Ціллю атаки зі слів місцевих, був завод "Азот" у Новомосковську. Вибухи та прольоти БПЛА лунали в місті декілька годин. Місцеві повідомляють про дивний запах аміаку в повітрі та проблеми з електропостачанням. Можливо теж наслідки роботи ударників", — йдеться у повідомленні.

Інформацію про удар по "Азоту" підтвердило також російське видання Astra.

"Хімкомбінат "Азот" у Новомосковську Тульської області знову всю ніч піддавався атакам дронів, повідомляють місцеві мешканці", — написали журналісти.

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Водночас монітори оприлюднили відео з Тульської області, на яких видно та чутно, як безпілотники летять уражати поставлену перед ними ціль.

Зазначається, що "Азот" — один із найбільших хімічних заводів РФ, який виробляє аміак, азотну кислоту, метанол, мінеральні добрива, а також хімічну сировину, яка використовується для виробництва вибухових речовин і боєприпасів.

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв також підтвердив, що регіон зазнав масованої атаки українських БПЛА.

"У результаті атаки безпілотників зафіксовано пошкодження на лінії електропередач та на промисловому підприємстві в Новомосковську", — написав Міляєв.

За його словами, протягом ночі підрозділи російської ППО Міноборони знищили 73 українських БПЛА.

Водночас монітори вранці 26 червня заявили, що після нічної атаки сервіс NASA FIRMS зафіксував пожежу на території Новомосковської ГРЕС.

Сервіс NASA FIRMS зафіксував пожежу на території Новомосковської ГРЕС Фото: Astra

На момент публікації матеріалу українська сторона також не коментувала удару БПЛА по Новомосковську та Тульській області загалом.

Нагадаємо, вранці 25 червня дрони атакували окупований півострів Крим та нафтобазу у Краснодарському краї.

Фокус також писав про те, як в Уфі українські дрони уразили два нафтопереробних заводи із трьох.