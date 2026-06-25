Блекаут в Криму: дрони атакували окупований півострів та нафтобазу у Краснодарському краї (відео)

Окупований Крим знову опинився під масованою атакою дронів. На півострові фіксують відключення світла та сотні машин у черзі перед Кримським мостом.

В ніч на четвер безпілотники масовано вдарили по окупованому півострову. У містах та населених пунктах фіксують відключення світла. Фокус зібрав все, що відомо.

Відомо, що вибухи чули у кількох районах: Первомайському, Красноперекопському, Сімферопольскому. Також вибухало у Сімферополі, Севастополі, Євпаторії та Ялті.

Що саме було ціллю – невідомо, але в окупованому Криму зникло світло. Вже повідомили, що у Севастополі запроваджено режим тимчасового обмеження електропостачання.

"Цей захід вимушений. Він необхідний для ліквідації перевантаження електричних мереж за межами нашого регіону, щоб не допустити аварії у всій енергосистемі", — сказав так званий губернатор Михайло Развожаєв.

Відео дня

Точного погодинного графіка поки немає, щойно він з'явиться – його опублікує "Севастопольенерго".

Тим часом майже 900 авто стоять у черзі перед Кримським мостом. Час очікування – понад три години. З боку Тамані стоять 149 машин.

Також дрони долетіли до нафтобази Полтавська у Краснодарському краю РФ.

OSINT-аналітики за фото та відео місцевих визначили щонайменше три осередки пожеж. Безпілотники вже атакували цю нафтобазу 16 червня.

Ситуація в окупованому Криму – що відомо

У Криму скаржаться на порожні полиці та на високі ціни в магазинах. У деяких магазинах Керчі перестали продавати цукор, а окремі продукти на кшталт молока подорожчали. Деякі продукти зникли взагалі. Перестають працювати кафе та магазини.

Величезні черги за хлібом вишикувалися і в населених пунктах Роздольненського району на північному заході півострова.

Жителі Криму також скаржаться на перебої з електропостачанням, що продовжуються, через удари безпілотників по електростанціях. Електрику в Ялті відключали на чотири години. Через це у місті тимчасово не працювали мобільний зв'язок та інтернет, заявила місцева мешканка.

У Криму все ще діють найсуворіші обмеження щодо продажу бензину та дизельного палива. З 21 червня населення півострова не може купити паливо — як за готівку, так і за банківськими картками та талонами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час саміту G7-2026 домовились про особливу зброю, яка примусить Росію завершити війну, і розповів про ретельно сплановані удари по тимчасово окупованому Криму.

Одна з останніх операцій Сил оборони — це влучання по підприємству з виробництва електроніки у Воронежі, який виготовляв компоненти для ракет "Іскандер", Х-101 та ЗГРК "Панцир".