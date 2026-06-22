Генштаб підтвердив удар по Воронежу: яка ракета влучила по заводу електроніки для "Іскандерів"

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про повітряну атаку по військовому об'єкту Російської Федерації — по заводу виготовлення електроніки для ракет "Іскандер", Х-101 та інших. Командування проілюструвало свою заяву фото вибуху посеред російського міста. Інші кадри показали, що ракета влучила точно по виробничому приміщенню, у якому зруйнувала перекриття даху та ще двох горішніх поверхів. Який засіб ураження використала Україна для атаки на важливий об'єкт, розташований за 260 км від кордону?

Уражений об'єкт є критично важливим для виробництва ракет, якими ЗС РФ обстрілює Україну, ідеться в офіційній заяві на порталі Генштабу ЗСУ. Удар завдали високоточними засобами ураження. Окрім компонентів для ракет (балістичних та крилатих), підприємство дотичне до виготовлення ракет для комплексів ППО ЗРК "Панцир".

"Для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування. Знищення потужностей об'єкта значно погіршить здатність РФ виробляти нові ракети", — ідеться у заяві командування.

Точну назву засобів ураження Генштаб не назвав.

"Воронезький завод напівпровідникових приладів — Сборка" (АТ "ВЗПП-С") — російське підприємство, яке виготовляє компоненти для ракет Х-101 (транзисторні збірки та матриці), 9М727 ОТРК "Іскандер-К" (матриці для бортових обчислювальних комп'ютерів "Зоря-61М"), ЗРГК "Панцирь-С1" (діоди та транзисторні збірки для телеканалів).

Відео дня

Вибух у Воронежі — деталі атаки 22 червня

Генштаб ЗСУ точно не назвав засіб ураження, яким 22 червня ЗСУ влучили по Воронезькому заводу напівпровідникових приладів. Єдине, що відомо, — це ракети повітряного базування з високотою точністю. Повітряні сили також поки не інформували про спецоперацію з використанням авіації.

Тим часом у Telegram-каналі OSINTерів "Око Гора" зауважили, що про удари Storm Shadow/SCALP українське командування пише прямо, нічого не приховуючи. Зауважмо, про це писали у каналі Telegram командування чотири рази у 2026 році, двічі у 2025 році, двічі у 2024 році, а цілі були на ТОТ України й двічі — у Брянську. Аналітики також уточнили, що Україна може мати ще один високоточний засіб ураження, який підпадає під критерій "високоточний засіб повітряного базування" — це ракети ERAM, яка летить на відстань близько 460 км та вагою БЧ 260 кг.

У каналі Exilenova+ опублікували кадри з наслідками ураження заводу у Воронежі. Бачимо, що ракети влучила точно по виробничому приміщенню, не зачепивши сусідні споруди. Сила удару була достатня, що зробити провал на двох верхніх поверхах. У каналі аналітика Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ навели геолокацію влучання за відео у мережі та назвали координати ураження у Воронежі 22 червня — це точка з координатами 51.6784388, 39.2582555. Вказано, що ідеться про головний корпус заводу, а в цілому помітили чотири влучання.

Вибух у Воронежі — масштаби руйнування 22 червня Фото: Exilenova+

Зранку 22 червня стало відомо про вибухи у Воронежі, а російські пабліки заповнили відео з димом над місцевим підприємством. Ішлося про можливий удар по підприємству ВПК, яке й підтвердила заява Генштабу ЗСУ.

Зазначимо, Фокус писав про інший випадок удару по заводу електроніки, який виготовляв компоненти для ракет "Искандер" та для інших засобів ураження ЗС РФ. Ідеться про Брянський завод "Кремній-Ел", по якому 10 березня влучили ракети Storm Shadow. На супутникових фото показали наскрізні пошкодження даху одного з надчистих цехів, в яких виготовляли напівпровідникові прилади. Відстань від заводу до кордонів України — близько 120-140 км.

Нагадуємо, 16-18 червня сталось влучання по Московському НПЗ. У мережі з'явились кадри вибухів та пожеж на підприємстві, розташованому на околиці російської столиці.