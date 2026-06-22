Вибухи у Воронежі: мешканці повідомляють про влучання у завод, що працює на ЗС РФ (відео)

О 11:41 у російському Воронежі було оголошено ракетну тривогу, а вже до полудня місцеві мешканці повідомили про кілька вибухів. Фото, відео та коментарі у місцевих пабліках почали видаляти.

Мешканці Воронежа повідомили про кілька вибухів та про "свист ракет". Офіційно про пошкодження та про те, куди влучили ракети, не повідомляється, але в ряді коментарів згадується якийсь "завод на Остужева". Там розташовано кілька підприємств, зокрема й завод мікроелектроніки. Фокус зібрав усе, що відомо.

У коментарях, ще до того, як їх видалили, росіяни також скаржилися, що у них "забрали ППО" до Москви, а також на те, що їх постійно атакують "дрони та ракети".

У соцмережах уже з’явилися фото та відео. Видно, що над містом піднімається стовп диму, а горить, очевидно, промислова будівля.

Пізніше з’явилася інформація про те, що, можливо, було здійснено напад на Воронезький завод напівпровідникових приладів.

Відео дня

Підприємство вважається одним із провідних російських виробників електронних компонентів і перебуває під санкціями низки західних країн, оскільки випускає продукцію, яка використовується, зокрема, для потреб російської оборонної промисловості.

Нагадаємо, що в ніч на 22 червня дрони атакували Москву.

Безпілотники також завдали ударів по Криму: у Феодосії після вибухів зникло електропостачання.