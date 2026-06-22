Взрывы в Воронеже: жители сообщают о попадании в завод, работающий на ВС РФ (видео)

В 11:41 в российском Воронеже была объявлена ракетная опасность, а уже к полудню местные жители сообщили о нескольких взрывах. Фото, видео и комментарии в местных пабликах начали удалять.

Жители Воронежа сообщили о нескольких взрывах и о "свисте ракет". Официально о повреждениях и о том, куда попали ракеты – не сообщается, но в ряде комментариев упоминается некий "завод на Остужева". Там расположены несколько предприятий, в том числе и завод микроэлектроники. Фокус собрал все, что известно.

В комментариях, прежде, чем их удалили, россияне также жаловались, что у них "забрали ПВО" в Москву, и на то, что их постоянно атакуют "дроны и ракеты".

В соцсетях уже появились фото и видео. Видно, что над городом поднимается столб дыма, а горит явно промышленное здание.

Позже появилась информация, что, возможно, был атакован Воронежский завод полупроводниковых приборов.

Відео дня

Предприятие считается одним из ключевых российских производителей электронной компонентной базы и находится под санкциями ряда западных стран, так как выпускает продукцию, используемую в том числе для нужд российской оборонной промышленности.

Напомним, в ночь на 22 июня дроны атаковали Москву.

Беспилотники также нанесли удары по Крыму: в Феодосии после взрывов отключилось электричество.