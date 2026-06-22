Собянин заявляет о "падении обломков": Москву и область атакуют дроны (видео)
В ночь на 22 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбивании дронов, летевших в сторону российской столицы. В Московской области были зафиксированы пролеты неизвестных БПЛА.
Около 03:00 дроны приблизились к Москве: Собянин сообщил, что при подлете к городу якобы был сбит один дрон, а затем ещё 10. Об этом российский чиновник написал в своём Telegram-канале.
По его словам, беспилотник направлялся в Москву. После сбивания БПЛА было зафиксировано "падение обломков", на месте уже работают экстренные службы.
"Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — говорится в сообщении Собянина.
Через несколько минут Собянин сообщил о якобы сбитых ещё 5 дронах, подлетевших к Москве.
Тем временем мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+ сообщили, что в различных районах Московской области зафиксирован пролет большого количества беспилотников.
"Многочисленные случаи обнаружения (БПЛА — прим. ред.) в различных городах Московской области", — говорится в сообщении аналитиков.
В сети также появились кадры, на которых видно пролет дронов в небе. Утверждается, что БПЛА направляются в сторону столицы РФ.
Около 03:35 Собянин заявил, что при подлете к Москве якобы были сбиты ещё 5 дронов.
На момент публикации информации о попадании или других последствиях атаки не поступало.
Напомним, в ночь на 22 июня беспилотники также нанесли удары по Крыму: в Феодосии после взрывов отключилось электричество.
Ранее в сети писали, что в Москве начали скупать бензин после атаки дронов на НПЗ.