Собянин заявляет о "падении обломков": Москву и область атакуют дроны (видео)

В ночь на 22 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбивании дронов, летевших в сторону российской столицы. В Московской области были зафиксированы пролеты неизвестных БПЛА.

Около 03:00 дроны приблизились к Москве: Собянин сообщил, что при подлете к городу якобы был сбит один дрон, а затем ещё 10. Об этом российский чиновник написал в своём Telegram-канале.

По его словам, беспилотник направлялся в Москву. После сбивания БПЛА было зафиксировано "падение обломков", на месте уже работают экстренные службы.

"Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — говорится в сообщении Собянина.

Собянин сообщил о "падении обломков" в результате сбития дрона под Москвой

Через несколько минут Собянин сообщил о якобы сбитых ещё 5 дронах, подлетевших к Москве.

Тем временем мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+ сообщили, что в различных районах Московской области зафиксирован пролет большого количества беспилотников.

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"Многочисленные случаи обнаружения (БПЛА — прим. ред.) в различных городах Московской области", — говорится в сообщении аналитиков.

В сети также появились кадры, на которых видно пролет дронов в небе. Утверждается, что БПЛА направляются в сторону столицы РФ.

Кадры пролета беспилотников в Московской области

Около 03:35 Собянин заявил, что при подлете к Москве якобы были сбиты ещё 5 дронов.

На момент публикации информации о попадании или других последствиях атаки не поступало.

Напомним, в ночь на 22 июня беспилотники также нанесли удары по Крыму: в Феодосии после взрывов отключилось электричество.

Ранее в сети писали, что в Москве начали скупать бензин после атаки дронов на НПЗ.