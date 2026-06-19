Цены выросли на 40%: в Москве начали скупать бензин после ударов по НПЗ (видео)

Удар дронов 18 июня по НПЗ в Капотне мог выбить все оставшиеся мощности Московского НПЗ. Столица РФ критически зависит от этого завода, так что на заправках выстроились очереди, а цены на топливо подскочили.

Череда атак украинских беспилотников, которым с начала 2026 года не менее 40 раз удалось поразить российские нефтезаводы, создала немыслимую ранее угрозу — дефицит бензина в Москве. Уже сейчас в российской столице начали скупать бензин, причем не канистрами, а целыми бочками. Фокус собрал все, что известно.

Уже сейчас москвичи начали заправлять машины впрок и на заправках выстроились очереди. Пока не такие длинные, как в оккупированном Крыму и Краснодаре, куда крымчане ездят за бензином, но они есть. Также очереди образовались на заправках за городом, где ажиотаж меньше.

Также значительно подскочили цены, что стало шоком для москвичей. Утром водители пожаловались, что "Нефтьмагистраль", крупнейшая независимая сеть автозаправок в Москве и Московской области, подняла цены на бензин на 30%.

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В Москве начался ажиотаж на заправках Фото: Соцсети

Водители распространили в сети фотографии ценовых стел с автозаправок "Нефтьмагистрали". Согласно кадрам, АИ-92 стоил 85,99 рубля, АИ-95 — 94,99 рубля, АИ-100 — 109 рублей.

Эксперты отмечают, что потеря мощностей НПЗ сейчас сконцентрирована в том числе вокруг Москвы. Сергей Вакуленко, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, а в прошлом глава департамента "Газпром нефти" подчеркнул, что атакованы были ВСЕ заводы, снабжающие Москву: Ярославль, Рязань и Кстово.

С 16 июня встал Московский НПЗ "Газпромнефти", который, по разным оценкам, обеспечивал до 40% потребления топлива в российской столице. Это одно из крупнейших предприятий РФ с мощностью переработки 11 млн тонн нефти в год. С него поступает также 70% бензина и авиатоплива в области.

А на этой неделе украинские дроны вывели из строя обе установки первичной переработки на НПЗ в Капотне. Также повреждено вспомогательное оборудование, резервуары с нефтепродуктами, трубопроводы и вторичные установки.

Таким образом, после сегодняшнего удара Московский НПЗ лишился всех мощностей.

НПЗ в Капотне выведена из строя

При этом в Москве и области зарегистрировано 14% всех легковых автомобилей в России, на этот регион приходится 19% общероссийского объема автомобильных грузоперевозок и 40% пассажирских авиаперевозок, указывает Вакуленко.

По его расчетам, удары по Московскому НПЗ, а также заводу "Танеко" "Татнефти" в Нижнекамске, снизили переработку нефти в стране на 600 тысяч баррелей в сутки.

Он отметил, что ситуация с бензином в РФ и в конкретно в Москве приближается к критической.

Признаки подступающего топливного кризиса в московском регионе уже видны. На заправках в Подмосковье стали выстраиваться очереди, в самой Москве появились ограничения на продажу бензина на АЗС "Татнефти", ОРТК, "Роснефти" и "Лукойла". А одна из крупнейших независимых сетей "Нефтемагистраль" подняла цены на бензин до 94,99 рублей за литр Аи-95, 85,99 рубля за литр Аи-92 и 99,99 рубля за литр дизтоплива.

По данным Росстата, рост розничных цен на АЗС ускоряется пять недель подряд и достиг почти 1% в неделю, а накопленным итогом с начала года бензин подорожал на 6,6% — вдвое выше инфляции и вдвое больше темпов на ту же дату в любой год с начала полномасштабной войны в Украине.

Чтобы погасить бензиновый кризис, правительство понизило требования к качеству бензина, начало закупки бензина в Азии и Беларуси, а также может разрешить нефтяным компаниям продавать меньше топлива на бирже, чтобы снабжать аграриев и "социально значимых" потребителей — госорганы, военные части, больницы.

Удары по НПЗ в Москве и РФ – будет ли в России дефицит топлива

Москва и область — крупнейший транспортный узел. МНПЗ производит около трети топлива, которое реализуют на столичном рынке, и обеспечивает 40% потребности Москвы в бензине и 50% — в дизельном топливе.

До этого дроны также поразили и остальные заводы, которые снабжают Москву. На этом фоне в регионе действительно могут начаться перебои и введение новых лимитов на заправках, но "Москву без бензина не оставят", считает экономический обозреватель Андрей Маховский.

Сергей Вакуленко отмечает, что в уравнении остается слишком много неизвестных, чтобы прямо ответить на вопрос о дефиците.

"Например, способна ли Украина поддерживать интенсивность ударов или даже увеличивать ее? Или как быстро Россия сможет ремонтировать НПЗ. И сколько еще пожарного и ремонтного ресурса осталось у многократно атакованных установок. Например, Рязанский НПЗ подвергался атакам 15 раз", — говорит он.

Кроме бензина проблемы могут возникнуть с авиационным керосином. Завод в Капотне — это также крупнейший поставщик топлива для московского авиаузла. Но не единственный. Кроме "Газпрома" (именно ему принадлежит завод), топливо в аэропорты Москвы доставляет также "Роснефть", хотя и в меньшем количестве.

После того как по НМПЗ ударили в прошлый раз, РЖД создала специальный штаб для координации перевозок нефтепродуктов, который уделяет особое внимание поставкам авиакеросина в аэропорты.

Но проблемы с авиатопливом наблюдаются не только в Москве. С 1 июня в России впервые ввели запрет на экспорт авиакеросина, а потом крупные аэропорты в разных регионах России ограничили заправку воздушных судов. И цены на авиационный керосин растут.

Тем временем в Кремле спустя более чем через сутки прокомментировали самую массовую атаку на Московский регион за все время войны. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил "высокие показатели работы ПВО".

"Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие — по результатам ударов наших вооруженных сил. Эти удары будут продолжаться", — посоветовал он россиянам.

Напомним, Фокус писал, что пресс-секретарь Кремля заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но только через третью сторону.

Тем временем россияне начали публиковать кадры с "нефтяным дождем", который выпал в районах, расположенных к северо-востоку от Московского НПЗ. Тогда же агентство Reuters подтвердило серьезные последствия для Московского НПЗ и назвало объекты, которые получили повреждения.