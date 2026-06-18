Удар по Москве: НПЗ потерял вторую установку АВТ и прекратил переработку нефти, — Reuters

Московский нефтеперерабатывающий завод потерял вторую установку АВТ-6, на долю которой приходилось 47% мощности предприятия, сообщило информационное агентство Reuters. Во время предыдущей атаки дроны повредили ещё одну установку АВТ-6, обеспечивавшую 53% мощности. После двойной атаки дронов 16-18 июня завод полностью прекратил работу. Какое оборудование, помимо АВТ, попало под налет украинских беспилотников?

Дроны повредили оборудование первичной переработки нефти Euro+, установленное шесть лет назад в ходе модернизации Московского НПЗ, говорится в материале СМИ. Неназванные анонимные источники заявили, что эта установка остановилась. В целом взрывы повредили оборудование различного назначения. Среди них — установка каталитического риформинга и установка гидроочистки дизельного топлива.

Помимо двух основных установок по переработке нефти, пострадало и другое оборудование, сообщили журналистам источники: это вторичные блоки, межблочные трубопроводы, вспомогательное оборудование, а также резервуарный парк, в котором начался пожар.

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Агентство Reuters пояснило, что АВТ-6, повреждённая 16 июня, перерабатывала 160 000 баррелей в сутки, а АВТ-6, повреждённая 18 июня, — около 140 000 баррелей в сутки. Последняя из них работала на половину своей мощности, её планировали запустить вновь после ремонта и таким образом обеспечить потребности москвичей. Однако после новой атаки это стало невозможным, и МНПЗ с тех пор простаивает.

OSINT-аналитики Telegram-канала "КиберБорошно" опубликовали инфографику с геолокацией попаданий по Московскому НПЗ и объяснили, какие объекты там расположены. Выяснилось, что 16 июня украинские дроны действительно повредили установку ЭЛОУ-АВТ-6, а таких установок на НПЗ две (каждая — мощностью до 6 млн тонн нефти в год). 18 июня, вероятно, был нанесен удар по комплексной установке КУПН, частью которой является вторая АВТ-6. Аналитики пришли к выводу, что таким образом Москва действительно полностью лишилась мощностей Московского НПЗ, который обеспечивал 40% потребности столичного региона в бензине.

Взрывы в Москве — карта объектов на НПЗ в Капотне Фото: Telegram / КіберБорошно

Взрывы в Москве — подробности

Отметим, что утром 18 июня стало известно о налете дронов на РФ и о взрывах в Москве. Согласно заявлению российского командования, в течение суток Украина запустила по стратегическим целям на территории РФ более 900 дронов, а также четыре ракеты неуказанного типа и 10 авиабомб. При этом с вечера 17 июня до утра 18 июня речь шла о 555 средствах поражения, из которых почти 200 якобы сбили над Московской областью и Москвой. Мэр российской столицы Сергей Собянь был вынужден признать, что произошло попадание по определенному предприятию: паблики заполнили фото и видео момента удара и столба огня и дыма, над которым взлетает крышка нефтяного резервуара.

Впоследствии российские СМИ сообщили, что в районах, граничащих с Капотной, где располагался Московский НПЗ, были замечены"нефтяные дожди". Люди публиковали фото и видео белых машин, испачканных маслянистой жидкостью, показывали грязные чёрные пальцы и салфетки.

Тем временем президент РФ Владимир Путин находился на экологическом форуме в Казани. В сети появились кадры его беззаботного общения с лидерами азиатских стран. СМИ отметили, что он учил соседей за столом надевать наушники, но никак не комментировал взрывы в Москве.

Напомним, на взрыв на Московском НПЗ отреагировал сенатор Госдумы, который рассказал, что нужно делать, чтобы Украина проиграла. Также появилось заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который также озвучил реакцию на взрывы в Москве; комментариев пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова до сих пор нет, хотя с момента удара прошло полсуток.