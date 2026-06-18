"Воевать по-настоящему": в Госдуме РФ призвали бить по мостам и железным дорогам в ответ на удар по Москве

Член комитета Государственной думы России Алексей Журавлев возмутился из-за атаки дронов на Москву и попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и призвал россиян начать настоящую войну против украинцев. При этом российский высокопоставленный чиновник не упомянул о событиях продолжающейся уже четыре года войны и обошел стороной вопрос о противовоздушной обороне, которая плотным кольцом окружает столицу. Какие гражданские цели в Украине предлагает выбрать российский сенатор?

Комментарий Журавлева опубликовало российское СМИ "Газета.ru" днём 18 июня, после очередной атаки на Москву с участием почти тысячи украинских средств поражения. Сенатор Госдумы РФ заявил, что россияне должны наносить удары по гражданской транспортной инфраструктуре Украины: например, по мостам, туннелям, железнодорожным станциям. По мнению Журавлева, если разрушить логистику, то сразу наступит "капитуляция Киева", и это ясно, как "белый день".

В связи с массированным наступлением на Москву ВС РФ "нужно воевать по-настоящему", — привели российские СМИ слова политика. Также Журавлев заявил, что необходимо "свести на нуль всю логистику". Среди его предложений — полное уничтожение Украины, поскольку пока она будет существовать как "националистическая, набитая западным оружием" страна, до тех пор будет существовать угроза для РФ. Сенатор Госдумы также заявил, что россиянам следует провести широкомасштабную армейскую операцию, которая "выведет войска к Днепру и освободит Киев".

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"Чтобы положить конец всем этим набегам, достаточно капитуляции Киева — это ясно как белый день", — сказал Журавлев.

Приведя краткий комментарий российского сенатора, российские СМИ сообщили, что над Москвой было сбито 194 дрона, в результате чего были закрыты все аэропорты и задержаны 250 рейсов. ТАСС отметило, что это крупнейшая атака на столицу за последние два года войны. Кроме того, упомянули выступление главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, который 16 июня заявил, что у РФ "самая сильная в мире ПВО" и дополнительных средств для защиты Москвы не требуется.

Взрывы в Москве — подробности

Тем временем OSINT-специалист и журналист Марк Крутов (Mark Krutov) из медиа "Радио Свобода" сопоставил точку попадания по НПЗ и карту средств ПВО в Москве. Выяснилось, что эта точка окружена системами "Панцирь", которые не заметили ударные дроны на пути к цели. Также видно, что как минимум три ЗГРК "Панцирь" (дальность от 1,2 до 40 км) находятся на расстоянии 2–4 км от точки удара по НПЗ (ориентировочно, 55.64437, 37.80544).

Взрывы в Москве — подробности об ударе по НПЗ в Капотне и позициях ПВО, 18 июня Фото: Mark Krutov (kromark) / X

Минобороны РФ подвело итоги суточной воздушной атаки 17–18 июня. Российское командование заявило, что якобы по россиянам нанесли удар 992 дрона, а также были задействованы четыре дальнобойные ракеты и 10 КАБ. При этом 555 дронов были запущены в ночь с 17 на 18 июня. Средства поражения угрожали 18 российским регионам РФ, а также ТОТ Крыма, говорится в отчете Минобороны. Среди них — Москва и Московская область.

Ведомство не прокомментировало заявление мэра Москвы Сергея Собянина, который сообщил о попаданиях в пригородах столицы. Между тем российские паблики заполнены кадрами дыма и пожаров после прилетов или "падения обломков" на Московском НПЗ в Капоте (горит и дымится в пяти точках), на ТЦ "Садовод" и "Белая Дача" и т. д.

Напоминаем, что "Фокус" собрал мемы, созданные украинцами под впечатлением от двух подряд ударов по Московскому НПЗ.