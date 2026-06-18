"Звездные войны" и Наполеон: сеть заполонили мемы об ударе по Московскому НПЗ (фото)

18 июня жители Москвы зафиксировали взрыв топлива на нефтеперерабатывающем заводе и полет крышки резервуара, которая взлетела в воздух на десятки метров, а затем упала, нанеся новый ущерб. После этих удивительных кадров украинцы создали десятки мемов, в которых высмеивали россиян и радовались точной работе дипстрайков Украины. При этом вспомнили и "войну миров", и полтавского поджигателя, и Фокса Малдера, и Зеленского в роли Наполеона.

После инцидента на Московском НПЗ Минобороны РФ сообщило об успешной работе средств ПВО, которые якобы сбили все 555 дронов, атаковавших российскую территорию. Впрочем, дым и огонь на окраине Москвы, на расстоянии 15 км от Кремля, опровергли заявления российского командования. Фокус собрал мемы, которые создали украинцы в ответ на попадания дронов ВСУ.

В сети появились десятки шуточных изображений, при этом установить их авторов невозможно, поскольку речь идет о народном творчестве. Мемы распространились, например, в социальной сети X или в мессенджере Telegram. Украинцы вспомнили Путина, инопланетян и план Кремля "оккупировать Киев на 3 дня".

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Среди мемов есть шуточное видео, которое появилось в аккаунте hochu_dodomu: в нём пародируется персонаж советского фильма "Иван Васильевич [царь Иван Грозный — ред.] меняет профессию". Главный герой, российский царь, властным взглядом окинул задымленную Москву и затем говорит, что видит "красоту" (или же "лепоту").

Взрывы в Москве — мем об Иване Грозном и "лепоте", 18 июня Фото: X (Twitter)

Также есть серия изображений, на которых пародируется крышка резервуара, взлетевшая в воздух. На одном меме — просто облако с крышкой-шляпой, на другом — это же облако "отмечает" меткость украинского дрона.

Взрывы в Москве — мем о "облаке в шляпе", 18 июня

Взрывы в Москве — мем о "снимании шляпы", 18 июня Фото: Из открытых источников

Украинцы также вспомнили о компьютерных играх и в шутку заметили, что Москва заработала "вуаль тьмы", которую приобрели за определённое количество игровой валюты.

Взрывы в Москве — мем о "вуали тьмы", 18 июня Фото: X (Twitter)

Взрывы в Москве — мем о покупке "вуали тьмы", 18 июня Фото: Из открытых источников

Комик Антон Тимошенко вспомнил, как президент РФ Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) сказал российским солдатам: "Работайте, братья". После удара по Московскому НПЗ выяснилось, что на самом деле это было обращение к украинцам, которые к нему прислушались.

Взрывы в Москве — мем про "работайте, братья", 18 июня Фото: X (Twitter)

Взрывы в Москве — мем "украинцы работают", 18 июня Фото: X (Twitter)

На инцидент в Москве также отреагировали на портале ИТ-специалистов DOU. В посте в X отметили, что "Киев за три дня" превратился в "бензин не более 20 л на руки".

Взрывы в Москве — мем о ограничениях на топливо, 18 июня Фото: X (Twitter)

В социальной сети X тем временем предсказали начало "первой мемной войны" и показали изображение взрывов в Москве в виде картины в роскошной раме, которой любуются в Эрмитаже.

Взрывы в Москве — мем с картиной из Эрмитажа, 18 июня Фото: X (Twitter)

Среди прочих фигурировал так называемый "полтавский поджигатель", прославившийся фразой "радуюсь, как это горит, а все бегают и суетятся". На одном из мемов мы видим "известного" украинца, радующегося действительно крупному пожару в Москве.

Взрывы в Москве — мем с полтавским поджигателем, 18 июня Фото: Скриншот

Украинцы также подшутили над возможностью вторжения инопланетян, что стало особенно актуальным на фоне публикаций ЦРУ об НЛО. Среди мемов можно увидеть фото взрыва в Москве в сопровождении фразы "I want to believe" спецагента ФБР Фокса Малдера из сериала "Секретные материалы" (The X-Files).

Взрывы в Москве — мем из фильма "I want to believe", 18 июня

Помимо инопланетян из "Секретных материалах" упомянули и другие голливудские блокбастеры — от "Войны миров" до "Дня независимости". В одном меме резервуар превратили в летающую тарелку, которая выжигает лазером москвичей. На другом показали мощное лучевое оружие, которое в фильме выжгло Нью-Йорк, а в нашем случае — российскую столицу.

Взрывы в Москве — мем с "движухой", 18 июня Фото: Из открытых источников

Взрывы в Москве — мем о "войне миров", 18 июня Фото: Скриншот

Россияне тем временем вспомнили хвастливые заявления мэра Москвы Сергея Собянина, который уверял, что вокруг столицы установлена "лучшая в мире ПВО". В сети опубликовали рекламный плакат, на котором Собянин демонстрирует реальные возможности российской системы обороны.

Взрывы в Москве — мем с Собяниным и ПВО РФ, 18 июня Фото: X (Twitter)

Особое направление украинских мемов — это особенности бывшего президента Владимира Зеленского. Среди прочего, был создан коллаж с его изображением в роли императора Наполеона, сжегшего Москву в 1812 году, и российской столицы, горящей 18 июня 2026 года. Кроме того, обыграли национальность украинского главы государства: есть мем, в котором летящую крышку от резервуара превратили в еврейский головной убор кипу (ярмулку).

Взрывы в Москве — мем с Зеленским и Наполеоном, 18 июня Фото: Соцсети

Взрывы в Москве — мем с Зеленским и кипой, 18 июня Фото: Соцсети

Есть шуточные изображения, которые поймут и американцы. Например, в облаке дыма над Московским НПЗ узнали американского актёра Джерри Мессинга, который якобы снимает кепку. Мессинг стал известен благодаря актерским фотографиям для кастинга, которые превратились в мемы, демонстрирующие образ "хорошего парня".

Взрывы в Москве — мем с Джерри Мессингом и крышкой резервуара, 18 июня Фото: Из открытых источников

Взрывы в Москве — фото актера Джерри Мессинга

Владимиру Путину достался персональный мем от украинцев, на котором у российского президента оторвало часть черепа после взрыва на Московском НПЗ.

Взрывы в Москве — мем о Путине и крышке резервуара, 18 июня Фото: Из открытых источников

Взрывы в Москве — подробности 18 июня

Отметим, что 18 июня мэр Москвы Сергей Собянин признал, что российская столица в течение ночи отражала массированную атаку беспилотников, в результате которой действительно пострадал важный объект. Между тем в российских пабликах появились видео от москвичей, на которых запечатлены удары по Московскому НПЗ, подмосковной нефтебазе, а также падение обломков на несколько торговых центров.

Напоминаем, что предыдущая атака на Московский НПЗ в Капотне произошла в ночь на 17 июня. После этого в сети появились кадры с километровыми очередями на московских заправках, а агентство Reuters сообщило, что НПЗ приостановил работу.