"Звездные войны" и Наполеон: сеть заполонили мемы об ударе по Московскому НПЗ (фото)
18 июня жители Москвы зафиксировали взрыв топлива на нефтеперерабатывающем заводе и полет крышки резервуара, которая взлетела в воздух на десятки метров, а затем упала, нанеся новый ущерб. После этих удивительных кадров украинцы создали десятки мемов, в которых высмеивали россиян и радовались точной работе дипстрайков Украины. При этом вспомнили и "войну миров", и полтавского поджигателя, и Фокса Малдера, и Зеленского в роли Наполеона.
После инцидента на Московском НПЗ Минобороны РФ сообщило об успешной работе средств ПВО, которые якобы сбили все 555 дронов, атаковавших российскую территорию. Впрочем, дым и огонь на окраине Москвы, на расстоянии 15 км от Кремля, опровергли заявления российского командования. Фокус собрал мемы, которые создали украинцы в ответ на попадания дронов ВСУ.
В сети появились десятки шуточных изображений, при этом установить их авторов невозможно, поскольку речь идет о народном творчестве. Мемы распространились, например, в социальной сети X или в мессенджере Telegram. Украинцы вспомнили Путина, инопланетян и план Кремля "оккупировать Киев на 3 дня".
Среди мемов есть шуточное видео, которое появилось в аккаунте hochu_dodomu: в нём пародируется персонаж советского фильма "Иван Васильевич [царь Иван Грозный — ред.] меняет профессию". Главный герой, российский царь, властным взглядом окинул задымленную Москву и затем говорит, что видит "красоту" (или же "лепоту").
Также есть серия изображений, на которых пародируется крышка резервуара, взлетевшая в воздух. На одном меме — просто облако с крышкой-шляпой, на другом — это же облако "отмечает" меткость украинского дрона.
Украинцы также вспомнили о компьютерных играх и в шутку заметили, что Москва заработала "вуаль тьмы", которую приобрели за определённое количество игровой валюты.
Комик Антон Тимошенко вспомнил, как президент РФ Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) сказал российским солдатам: "Работайте, братья". После удара по Московскому НПЗ выяснилось, что на самом деле это было обращение к украинцам, которые к нему прислушались.
На инцидент в Москве также отреагировали на портале ИТ-специалистов DOU. В посте в X отметили, что "Киев за три дня" превратился в "бензин не более 20 л на руки".
В социальной сети X тем временем предсказали начало "первой мемной войны" и показали изображение взрывов в Москве в виде картины в роскошной раме, которой любуются в Эрмитаже.
Среди прочих фигурировал так называемый "полтавский поджигатель", прославившийся фразой "радуюсь, как это горит, а все бегают и суетятся". На одном из мемов мы видим "известного" украинца, радующегося действительно крупному пожару в Москве.
Украинцы также подшутили над возможностью вторжения инопланетян, что стало особенно актуальным на фоне публикаций ЦРУ об НЛО. Среди мемов можно увидеть фото взрыва в Москве в сопровождении фразы "I want to believe" спецагента ФБР Фокса Малдера из сериала "Секретные материалы" (The X-Files).
Помимо инопланетян из "Секретных материалах" упомянули и другие голливудские блокбастеры — от "Войны миров" до "Дня независимости". В одном меме резервуар превратили в летающую тарелку, которая выжигает лазером москвичей. На другом показали мощное лучевое оружие, которое в фильме выжгло Нью-Йорк, а в нашем случае — российскую столицу.
Россияне тем временем вспомнили хвастливые заявления мэра Москвы Сергея Собянина, который уверял, что вокруг столицы установлена "лучшая в мире ПВО". В сети опубликовали рекламный плакат, на котором Собянин демонстрирует реальные возможности российской системы обороны.
Особое направление украинских мемов — это особенности бывшего президента Владимира Зеленского. Среди прочего, был создан коллаж с его изображением в роли императора Наполеона, сжегшего Москву в 1812 году, и российской столицы, горящей 18 июня 2026 года. Кроме того, обыграли национальность украинского главы государства: есть мем, в котором летящую крышку от резервуара превратили в еврейский головной убор кипу (ярмулку).
Есть шуточные изображения, которые поймут и американцы. Например, в облаке дыма над Московским НПЗ узнали американского актёра Джерри Мессинга, который якобы снимает кепку. Мессинг стал известен благодаря актерским фотографиям для кастинга, которые превратились в мемы, демонстрирующие образ "хорошего парня".
Владимиру Путину достался персональный мем от украинцев, на котором у российского президента оторвало часть черепа после взрыва на Московском НПЗ.
Взрывы в Москве — подробности 18 июня
Отметим, что 18 июня мэр Москвы Сергей Собянин признал, что российская столица в течение ночи отражала массированную атаку беспилотников, в результате которой действительно пострадал важный объект. Между тем в российских пабликах появились видео от москвичей, на которых запечатлены удары по Московскому НПЗ, подмосковной нефтебазе, а также падение обломков на несколько торговых центров.
Напоминаем, что предыдущая атака на Московский НПЗ в Капотне произошла в ночь на 17 июня. После этого в сети появились кадры с километровыми очередями на московских заправках, а агентство Reuters сообщило, что НПЗ приостановил работу.