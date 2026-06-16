Под Москвой остановили НПЗ после налета дронов ВСУ: сколько топлива потеряли россияне

Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании "Газпромнефть", после серии прямых попаданий украинских дронов прекратил работу, сообщило агентство Reuters. Отмечается, что это крупнейший поставщик топлива для Москвы и Московской области. Каковы последствия украинской "эскалации" для бензина и дизельного топлива, которые неожиданно стали дефицитом в российской столице?

В результате атаки дронов была повреждена установка первичной переработки нефти, которая обеспечивала 53 % мощностей Московского НПЗ в Капоте, говорится в материале СМИ. На территории предприятия начался пожар, после чего завод закрыли, сообщили журналистам два анонимных источника. Между тем на видео с места поражения запечатлели языки пламени, охватившие установку ЭЛОУ-АВТ, и столбы дыма, которые резали россиянам глаза. Мэр Москвы заверил граждан, что все украинские дроны успешно сбиты средствами ПВО, но о поражении НПЗ не сказал. Между тем москвичи заметили, что не всё в порядке, и выстроились в длинные очереди на заправках, написало Reuters.

Відео дня

Источники в СМИ добавили, что в ближайшее время возобновит работу ещё одна установка первичной переработки нефти: когда именно это произойдёт, не уточняется.

"Местные службы экстренной помощи заявили, что пожар был потушен и не повлиял на работу — эту информацию опровергли источники, пожелавшие остаться анонимными", — сообщили агентству неназванные собеседники в РФ.

Московский НПЗ — это предприятие мощностью 11-12,15 млн тонн нефти в год, которое обеспечивает 40 % потребностей Московской области в бензине и 50-70 % дизельного топлива и керосина для столичных аэропортов. Ориентировочная мощность по бензину — 2,9 млн тонн в год, по дизельному топливу — 3,2 млн тонн в год. На предприятии работают две первичные установки: АВТ-3 (меньшей мощности, около 3 млн тонн в год) и более современная ЭЛОУ-АВТ-6 (мощность около 6 млн тонн в год). Если будет работать только старая установка, то она обеспечит едва ли треть потребностей москвичей в бензине и дизельном топливе, показывают расчеты.

Удар по РФ — подробности атаки на НПЗ под Москвой

Утром 16 июня в Telegram-канале OSINT-аналитиков "КиберБорошно" подтвердили, что дроны поразили установку ЭЛОУ-АВТ-6 на НПЗ в Капотне. Аналитики также отметили, что Украина могла использовать комбинацию различных средств поражения. Среди них — дальнобойные дроны "Лютый", FP-1 или другие. OSINT-аналитик с ником "Днепр Гарбуз" установил точные координаты поражения — это точка 55.644373, 37.805448: именно здесь горела труба, которая фигурировала на видео с места событий.

Удар по РФ — место попадания на НПЗ под Москвой, 16 июня Фото: Скриншот

Отметим, что "Фокус" писал о воздушном ударе по РФ, который произошел в ночь на 16 июня и был подтвержден утром Генштабом ВСУ. В российских пабликах сообщили о звуках громких взрывов, а затем появились кадры с попаданием дрона, огнем в точке удара и облаком огня, поднявшимся над окраиной Москвы. При этом Собянин заявил о якобы сбитых 60 дронах над Московской областью и о том, что "обломки" повредили неуказанный промышленный объект. Между тем Минобороны РФ сообщило об атаке 172 БПЛА: почти треть долетела до российской столицы и пробила систему ПВО.

Напоминаем, что издание The Economist проанализировало тактику нанесения ударов Украиной и РФ и объяснило, чего не хватает ВСУ для более эффективных воздушных атак.