Долетают 2–35 %: какие результаты атак на РФ демонстрируют дроны и ракеты ВСУ, — The Economist

Украина усилила дальнобойные удары по России с помощью дронов и ракет, но на сегодняшний день далеко не 100 % средств прорываются через российскую систему противовоздушной обороны, пишет издание The Economist. Лучшие результаты показывает оружие, летящее со скоростью более 350 км/ч. В этом контексте упомянули компанию Fire Point, в которую не верят люди, пообщавшиеся с западными СМИ.

Эффективность дальнобойных ударов Украины составляет от 2 до 35%, говорится в материале The Economist. Отмечается, что на линии фронта ВСУ уничтожают больше солдат РФ, чем Кремль мобилизует. В связи с этим внимание в большей степени сместилось на воздушные атаки по тылам ВС РФ и украинской армии. Издание проанализировало эффективность и перспективы дальних ударов Украины и написало, что местные эксперты сомневаются в появлении ракет — как для сбивания баллистических ракет, так и для ударов по тылу.

В материале поясняется, что Украина и РФ используют разные тактики воздушных атак. Россия располагает развитой ракетной программой и поэтому, помимо множества дронов, активно применяет ракеты различных типов. По оценкам разведки, до конца года россияне изготовят 700 "Искандеров", 60 "Калибров" и 30 "Цирконов". К тому же Москва переходит на производство "Шахедов" с китайскими реактивными двигателями, с которыми сложно бороться как комплексам ПВО, так и перехватчикам. Между тем Украина 30 лет не развивала ракетные технологии и поэтому сегодня делает акцент на дроновых дальнобойных атаках, хотя и пытается получить собственные баллистические и крылатые ракеты, говорится в статье. Эффективность достижения целей находится в диапазоне 2-35%, при этом лучшие результаты показывают средства поражения, скорость которых превышает 350 км/ч.

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"Украина отчаянно стремится вернуться в избранный круг государств, способных массово производить баллистические и усовершенствованные крылатые ракеты, которые сложнее перехватить и которые обладают большей разрушительной силой при ударе", — написало издание.

Что касается ракетных технологий Украины, журнал The Economist упомянул комплекс "Сапсан\Грим-2" производства завода "Южмаш" и ракету FP-7 компании Fire Point. Отмечается, что важно не столько изготовить ракету, сколько создать оружие, которое точно поразит цель. Учитывая проблемы с финансированием и отсутствие опыта, это может стать проблемой, отметило издание.

"Ракеты гораздо сложнее дронов: они требуют точности во всём — от двигателей до авионики терминального наведения. Нельзя сегодня делать лопаты, а завтра — ракеты. В Украине действительно есть ракетная школа, но наши технологии были заморожены на 40 лет", — привели в статье мнение экс-заместителя начальника штаба ВМС Украины Андрея Рыженко.

Издание The Economist сообщило, что совокупная эффективность сбивания дронов и ракет РФ составляет 90%. Между тем, если брать российскую баллистику, во время одного из последних ударов ПВО прошли две трети ракет. В материале выразили сомнение, что Украина в ближайшее время получит противоракетную оборону.

"Fire Point, украинский стартап, считающийся весьма многообещающим, заявляет, что разрабатывает новую противоракетную ракету. Мало кто из инсайдеров верит, что она заработает в ближайшее время", — говорится в статье.

Удары по РФ — подробности

Отметим, что в июне Силы обороны Украины начали наносить ракетные и дронные удары по стратегическим и военным целям на территории РФ. В частности, 9 июня ракета "Фламинго" попала в Чебоксары: был нанесен удар по заводу "ВНИИР-Прогресс", который выпускает антенны для "Шахедов" и "Искандеров". OSINT-аналитики установили, что ВСУ запустили пять ракет, а в цель попали две. Вместе с тем продолжаются систематические удары по НПЗ в регионах РФ, граничащих с Украиной. Например, 16 июня вновь пострадал НПЗ в Краснодарском крае. К тому же, был нанесен удар по НПЗ в Капотне под Москвой: после этого российская компания "Татнефть" начала вводить ограничения на продажу топлива.

Напоминаем, что 16 июня в сети появились кадры с заправок под Москвой, которые продемонстрировали, насколько действительно эффективны атаки дронов ВСУ.