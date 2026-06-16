Топливный кризис в РФ: на трассе под Москвой образовалась очередь из сотен машин, — соцсети (видео)

На трассе М-11 из Москвы в Санкт-Петербург выстроились очереди из сотен автомобилей, пытающихся заправиться бензином на автозаправочных станциях, сообщили в соцсетях. Россияне удивляются, что могут купить не более 20 л на человека. Какой длины достигли очереди за бензином под Москвой, которые появились после серии взрывов на местных нефтеперерабатывающих заводах?

Кадры с очередями на заправках начали появляться около 14 июня, а 16 июня превратились в почти километровые пробки на трассах в Подмосковье, сообщили в Telegram-канале медиа "Новости Live" на основе кадров из соцсетей. Россиянин, снявший очередь, отметил, что весь правый ряд, мимо которого он ехал, — это желающие купить бензин на трассе М-11.

Видео с очередью за топливом появилось в сети 16 июня. Запись длится 20 секунд, за которые оператор снял около 80 машин. Примерно можно подсчитать, что длина очереди составляет до километра.

В сети есть и другие видео, демонстрирующие проблемы с бензином, которые внезапно возникли в российской столице. На одном видео, записанном еще 14 июня, мужчина удивляется, что на заправках "Татнефти" отпускают не более 20 л бензина на руки и не более 40 л дизельного топлива. Кроме того, несколько более высокие лимиты на АЗС "Роснефти" — до 90 л, а на "Лукойл" — до 120 л.

Відео дня

Есть также кадры от 12 июня: россиянин сообщил, что ограничения действуют как в Москве, так и в Санкт-Петербурге.

Топливный кризис в РФ — подробности

Отметим, что днем 16 июня российская компания "Татнефть" объявила о введении жестких ограничений на продажу топлива. Российские СМИ сообщили, что в центральноевропейских регионах РФ (Москва, Санкт-Петербург, Казань) действуют лимиты в 20 л, а в Челябинске — до 90 л. Кроме того, к оплате принимаются только наличные, уточнили российские СМИ.

Между тем Фокус сообщил, что в ночь на 16 июня произошёл очередной налёт дронов на Москву и Подмосковье. На видео с места событий показали, вероятно, БПЛА "Лютый", который пролетел сквозь российский город и попал в цель, при этом российская система ПВО никак не сработала. Между тем мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО якобы сбили 60 украинских дронов, а Минобороны РФ — о суммарно 172 БПЛА, которые угрожали россиянам. Власти не сообщили, какие именно объекты получили повреждения: в сети установили, что было громко в Павловском Посаде, Раменском и Жуковском, а также закрывали аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. Глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что произошла атака дронов ВСУ и что нанесли удары по крупнейшему местному НПЗ в Капотне.

Предыдущая атака произошла 17 мая: беспилотники атаковали Московский НПЗ, который должен был быть защищен РСЗО "Панцирь" или С-300/С-400, но не имел никакой защиты. Через два дня, согласно данным Reuters, предприятие прекратило работу.

Напоминаем, что 16 июня командующий СБС Роберт Бровди обратился к россиянам и объяснил, что с ними произойдет в ближайшее время.