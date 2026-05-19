НПЗ в Москве остановил работу после атаки дронов 17 мая, — Reuters
Отмечается, что физический ущерб был незначительным, но работу остановили на несколько дней, чтобы избежать "рисков".
Московский нефтеперерабатывающий завод приостановил переработку после удара украинского беспилотника в минувшие выходные, сообщили 19 мая два анонимных источника в отрасли, сообщает Reuters.
Местные власти заявили, что рядом с НПЗ разбился беспилотник .
"По предварительным данным, в результате обстрела пострадали двенадцать человек… Основные мощности нефтеперерабатывающего завода остаются в целости и сохранности", — заявил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.
Нефтеперерабатывающий завод расположен в юго-восточной части Москвы и помогает обеспечивать топливом столицу России.
Компания "Газпромнефть", которой принадлежит нефтеперерабатывающий завод, не ответила на запрос о комментарии.
Источники в отрасли сообщили, что в 2024 году нефтеперерабатывающий завод переработал 11,6 миллиона метрических тонн сырой нефти и произвел 2,9 миллиона тонн бензина, 3,2 миллиона тонн дизельного топлива и 1,3 миллиона тонн битума.
Также сообщалось, что нове украинские дроны средней дальности сильно "прорідили" противовоздушную оборону РФ, расположенную на оккупированных территориях и в приграничных районах самой России.
Напомним, что в ночь на 17 мая дроны атаковали Москву и Московскую область, где местные жители сообщали о большом количестве взрывов. Под удар попал московский НПЗ, технопарк "Элма", завод МКБ "Радуга" и другие военные объекты региона. Взрывы были слышны и в подмосковных Химках, Лобне и Наро-Фоминске.
После этого Владимир Зеленский заявил, что удары Украины по столичному региону РФ являются вполне справедливыми.