НПЗ в Москве остановил работу после атаки дронов 17 мая, — Reuters

Отмечается, что физический ущерб был незначительным, но работу остановили на несколько дней, чтобы избежать "рисков".

Московский нефтеперерабатывающий завод приостановил переработку после удара украинского беспилотника в минувшие выходные, сообщили 19 мая два анонимных источника в отрасли, сообщает Reuters.

Местные власти заявили, что рядом с НПЗ разбился беспилотник .

"По предварительным данным, в результате обстрела пострадали двенадцать человек… Основные мощности нефтеперерабатывающего завода остаются в целости и сохранности", — заявил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

Нефтеперерабатывающий завод расположен в юго-восточной части Москвы и помогает обеспечивать топливом столицу России.

Компания "Газпромнефть", которой принадлежит нефтеперерабатывающий завод, не ответила на запрос о комментарии.

Источники в отрасли сообщили, что в 2024 году нефтеперерабатывающий завод переработал 11,6 миллиона метрических тонн сырой нефти и произвел 2,9 миллиона тонн бензина, 3,2 миллиона тонн дизельного топлива и 1,3 миллиона тонн битума.

Также сообщалось, что нове украинские дроны средней дальности сильно "прорідили" противовоздушную оборону РФ, расположенную на оккупированных территориях и в приграничных районах самой России.

Напомним, что в ночь на 17 мая дроны атаковали Москву и Московскую область, где местные жители сообщали о большом количестве взрывов. Под удар попал московский НПЗ, технопарк "Элма", завод МКБ "Радуга" и другие военные объекты региона. Взрывы были слышны и в подмосковных Химках, Лобне и Наро-Фоминске.

После этого Владимир Зеленский заявил, что удары Украины по столичному региону РФ являются вполне справедливыми.