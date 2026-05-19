НПЗ у Москві зупинив роботу після атаки дронів 17 травня, — Reuters
Зазначається, що фізичний збиток був незначним, але роботу зупинили на кілька днів, щоб уникнути "ризиків".
Московський нафтопереробний завод призупинив переробку після удару українського безпілотника минулими вихідними, повідомили 19 травня два анонімні джерела в галузі, повідомляє Reuters.
Місцева влада заявила, що поруч із НПЗ розбився безпілотник .
"За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждали дванадцять осіб... Основні потужності нафтопереробного заводу залишаються цілими і неушкодженими", — заявив у неділю мер Москви Сергій Собянін.
Нафтопереробний завод розташований у південно-східній частині Москви і допомагає забезпечувати паливом столицю Росії.
Компанія "Газпромнефть", якій належить нафтопереробний завод, не відповіла на запит про коментар.
Джерела в галузі повідомили, що 2024 року нафтопереробний завод переробив 11,6 мільйона метричних тонн сирої нафти і виробив 2,9 мільйона тонн бензину, 3,2 мільйона тонн дизельного пального і 1,3 мільйона тонн бітуму.
Також повідомлялося, що нові українські дрони середньої дальності сильно "прорідили" протиповітряну оборону РФ, розташовану на окупованих територіях і в прикордонних районах самої Росії.
Нагадаємо, що в ніч на 17 травня дрони атакували Москву і Московську область, де місцеві жителі повідомляли про велику кількість вибухів. Під удар потрапив московський НПЗ, технопарк "Елма", завод МКБ "Радуга" та інші військові об'єкти регіону. Вибухи було чути і в підмосковних Хімках, Лобні та Наро-Фомінську.
Після цього Володимир Зеленський заявив, що удари України по столичному регіону РФ є цілком справедливими.