По Москве массированно ударили дронами: горят заводы, НПЗ и технопарк, детали атаки (видео)

В ночь на 17 мая дроны атаковали Москву и Московскую область, где местные жители сообщали о большом количестве взрывов. Под удар попал московский НПЗ, технопарк "Элма", завод МКБ "Радуга" и другие военные объекты региона.

Взрывы были слышны и в подмосковных Химках, Лобне и Наро-Фоминске, пишет российское издание Astra

Как сообщили местные жители, в городе раздавалось большое количество взрывов и работает российская противовоздушная оборона.

Мониторинговые каналы обнародовали видео, на которых видны кадры, как несколько ударных дронов синхронно движутся друг возле друга в направлении Московской области.

Отмечается, что один из пожаров возник в местном технопарке "Элма". Предприятие специализируется на производстве электронной техники, выпуске контрольно-измерительных приборов, оптической техники, обработки различных материалов и прочего. Также под удар мог попасть и московский НПЗ.

Еще OSINT-каналы писали об атаке на завод МКБ "Радуга", что также в Московской области. МКБ "Радуга" — это российское машиностроительное конструкторское бюро, специализирующееся на разработке крылатых ракет и другой ракетной техники.

Также мониторы обнародовали видео с последствиями ударов БПЛА по наливной станции нефтепродуктов "Солнечногорская" в деревне Дурыкино под Москвой.

Городской голова Москвы Сергей Собянин подтвердил, что столицу РФ атаковали беспилотники.

"В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранены двенадцать человек. Преимущественно возле проходной МНПЗ пострадала смена строителей. Технологический процесс завода не нарушен. Повреждены три дома", — написал Собянин.

По его словам, в течение ночи российская ПВО сбила в регионе более 120 БПЛА.

Кроме того, в аэропортах Внуково, Домодедово, Раменское (Жуковский), а также Шереметьево временно ограничили возможность принимать и выпускать рейсы.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по Москве и Московской области.

Напомним, в ночь на 16 мая дроны долетели до Ставропольского края и Татарстана, где поразили несколько российских заводов.

В ночь на 15 мая дроны ударили по одному из крупнейших НПЗ в России.