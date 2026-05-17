По Москві масовано вдарили дронами: палають заводи, НПЗ та технопарк, деталі атаки (відео)

У ніч на 17 травня дрони атакували Москву та Московську область, де місцеві мешканці повідомляли про велику кількість вибухів. Під удар потрапив московський НПЗ, технопарк "Елма", завод МКБ "Радуга" та інші військові об'єкти регіону.

Вибухи було чутно й у підмосковних Хімках, Лобні та Наро-Фомінську, пише російське видання Astra

Як повідомили місцеві мешканці, у місті лунала велика кількість вибухів та працює російська протиповітряна оборона.

Моніторингові канали оприлюднили відео, на яких видно кадри, як кілька ударних дронів синхронно рухаються один біля одного в напрямку Московської області.

Зазначається, що одна з пожеж виникла у місцевому технопарку "Елма". Підприємство спеціалізується на виробництві електронної техніки, випуску контрольно-вимірювальних приладів, оптичної техніки, обробки різних матеріалів та іншого. Також під удар міг потрапити й московський НПЗ.

Ще OSINT-канали писали про атаку на завод МКБ "Радуга", що також у Московській області. МКБ "Радуга" — це російське машинобудівне конструкторське бюро, що спеціалізується на розробці крилатих ракет та іншої ракетної техніки.

Також монітори оприлюднили відео з наслідками ударів БПЛА по наливній станції нафтопродуктів "Сонєчногорська" в селі Дурикіно під Москвою.

Міський голова Москви Сергій Собянін підтвердив, що столицю РФ атакували безпілотники.

"В результаті влучення безпілотників, за попередніми даними, поранено дванадцять осіб. Переважно біля прохідної МНПЗ постраждала зміна будівельників. Технологічний процес заводу не порушено. Пошкоджено три будинки", — написав Собянін.

За його словами, протягом ночі російська ППО збила в регіоні понад 120 БПЛА.

Крім того, в аеропортах Внуково, Домодєдово, Раменське (Жуковський), а також Шереметьєво тимчасово обмежили можливість приймати та випускати рейси.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала удару по Москві та Московській області.

Нагадаємо, у ніч на 16 травня дрони долетіли до Ставропольського краю і Татарстана, де уразили кілька російських заводів.

У ніч на 15 травня дрони вдарили по одному з найбільших НПЗ в Росії.