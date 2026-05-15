Рязань в диму: дрони вдарили по одному з найбільших НПЗ в Росії (відео)

У ніч на 15 травня ударні безпілотники атакували російське місто Рязань, внаслідок чого було уражено один з найбільших нафтопереробних заводів держави-окупанта.

Вибухи в Рязані почали лунати близько другої ночі, повідомив моніторинговий телеграм-канал "Exilenova+".

"Рязань: місцеві жителі повідомляють, що на нафтопереробному заводі щось горить", — йдеться у повідомленні.

Очевидці також повідомляли про звуки прольоту дронів, яскраві спалахи в небі, роботу ППО і сильне задимлення.

А згодом у мережі з'явились відео пожежі на НПЗ.

Російське видання Astra здійснило OSINT-аналіз отриманих кадрів та підтвердило, що внаслідок атаки БПЛА пожежа спалахнула саме на Рязанському нафтопереробному заводі.

"OSINT-аналітик ASTRA встановив, що, окрім двох багатоповерхівок, у місті пошкоджено нафтопереробний завод", — зазначили журналісти Astra.

Пожежа на НПЗ в Рязані

Губернатор Рязанської області Павло Малков також визнав, що одне з підприємств було атаковане дронами.

"Уламки БПЛА також впали на територію одного з промислових підприємств", — написав Малков.

Небо в Рязані після атаки дронів на НПЗ

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала удару по НПЗ в Рязані.

Рязанський нафтопереробний завод входить до складу ПАТ "Роснефть". Це одне з найбільших підприємств нафтопереробки в Росії, його потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Рязанський НПЗ виробляє автомобільні бензини всіх марок, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут, скраплені гази, бітуми та нафтохімічну сировину.

