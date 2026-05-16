Дрони долетіли до Ставропольського краю і Татарстана: уражено кілька російських заводів (відео)

У ніч на 16 травня ударні безпілотники атакували Ставропольський край РФ, де уразили хімічний комбінат "Азот" у Невинномиську.

На місці удару спалахнула пожежа, повідомив моніторинговий телеграм-канал "Exilenova+".

"У місті Невинномиськ, Ставропольський край, було атаковано хімічний завод "Невинномиський Азот"; на відео, опублікованому місцевими жителями, видно пожежу на об’єкті", — йдеться у повідомленні.

Губерантор Ставропольського краю Володимир Владіміров підтвердив, що дрони справді атакували Невинномиськ, проте заперечив ураження підприємства.

"Наші сили ППО відбили наліт ворожих БПЛА поблизу Невинномиська. На землі немає постраждалих та руйнувань. Дякуємо захисникам нашого неба. Режим безпілотної небезпеки у Ставропіллі продовжує діяти. Будьте пильні та обережні", — написав Владіміров.

Крім того, монітори повідомили про пожежу у Татарстані, де загорілось ТОВ "Предприятие электрических сетей".

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала ударів по Татарстану та Ставропольському краю.

Нагадаємо, у ніч на 15 травня дрони вдарили по одному з найбільших НПЗ в Росії.

У ніч на 13 травня ЗСУ вдарили по нафтових терміналах, НПЗ і пунктах управління РФ.