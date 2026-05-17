Россия должна закончить войну: Зеленский прокомментировал удары по Московскому региону

Удары Украины по столичному региону РФ являются вполне справедливыми. Они являются ответом на затягивание войны и атаки по городам и общинам нашей страны, подчеркнул глава государства.

Украинские "дальнобойные санкции" достигли Московского региона. Так президент Владимир Зеленский прокомментировал утренние дроновые удары по Подмосковью.

"Мы четко говорим россиянам: их государство должно закончить свою войну", — заявил политик, поблагодарив СБУ и Силы обороны за меткость.

Зеленский отметил, что дистанция от государственной границы Украины до целей в Московском регионе составляет более 500 км. К тому же концентрация противовоздушной обороны в том секторе самая большая.

"Но преодолеваем", — отметил президент.

Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила пропагандистскому информационному агентству ТАСС, что "объектами нападения" якобы стали исключительно мирные люди.

"Под звуки песен "Евровидения" и на деньги ЕС киевский режим совершил очередной массовый теракт", — заявила она.

Напомним, в воскресенье ночью, 17 мая, украинские дроны атаковали Московскую область РФ. Взрывы в частности прозвучали в Клину, Зеленограде, Восточном, Химках, Дедовске и Дурыкино.

Также Фокус писал, что массированную атаку дронами пережили и в Москве. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, в течение ночи противовоздушная оборона якобы сбила в регионе более 120 БПЛА, но под удар попал Московский нефтеперерабатывающий завод.