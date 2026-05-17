Росія повинна закінчити війну: Зеленський прокоментував удари по Московському регіону

Удари України по столичному регіону РФ є цілком справедливими. Вони є відповіддю на затягування війни та атаки по містах і громадах нашої країни, наголосив глава держави.

Українські "далекобійні санкції" досягли Московського регіону. Так президент Володимир Зеленський прокоментував ранкові дронові удари по Підмосков'ю.

"Ми чітко говоримо росіянам: їхня держава повинна закінчити свою війну", — заявив політик, подякувавши СБУ та Силам оборони за влучність.

Зеленський наголосив, що дистанція від державного кордону України до цілей в Московському регіоні становить понад більше 500 км. До того є концентрація протиповітряної оборони у тому секторі найбільша.

"Але долаємо", — зауважив президент.

Тим часом офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила пропагандистському інформаційному агентству ТАСС, що "об'єктами нападу" нібито стали виключно мирні люди.

"Під звуки пісень "Євробачення" та на гроші ЄС київський режим вчинив черговий масовий теракт", — заявила вона.

Нагадаємо, у неділю вночі, 17 травня, українські дрони атакували Московську область РФ. Вибухи зокрема пролунали в Клині, Зеленограді, Східні, Хімках, Дєдовську та Дурикіно.

Також Фокус писав, що масовану атаку дронами пережили й у Москві. За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, протягом ночі протиповітряна оборона нібито збила в регіоні понад 120 БПЛА, але під удар потрапив Московський нафтопереробний завод.