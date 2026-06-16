Паливна криза у РФ: на трасі під Москвою утворилась черга з сотень машин, — соцмережі (відео)

На трасі М-11 з Москви у Санкт-Петербург вишикувались черги з сотень машин, які намагаються заправитись бензином на автозаправних станціях, розповіли у соцмережах. Росіяни дивуються, що можуть купити не більше 20 л на людину. Якої довжини досягнули черги за бензином під Москвою, які з'явились після серії прильотів на місцевих нафтопереробних заводах?

Кадри з чергами на заправках почали з'являтись близько 14 червня, а 16 червня перетворились у майже кілометрові затори на трасах у Підмосков'ї, повідомили у Telegram-каналі медіа "Новини Live" на основі кадрів з соцмереж. Росіянин, який записав кадри з чергою, зауважив, що весь правий ряд, мимо якого він їхав, — це охочі купити бензин на трасі М-11.

Відео з чергою за пальним з'явилось у мережі 16 червня. Запис триває 20 секунди, протягом яких оператор промину близько 80 машин. Орієнтовно можна порахувати, що довжина черга — до кілометра.

У мережі такоє є інші відео, які показують проблеми з бензином, які раптом з'явились у російській столиці. На одному відео, записаному ще 14 червня, чоловік дивується, що на заправках "Татнефть" відпускають не більше 20 л на руки бензину та не більше 40 л дизельного пального. Крім того, дещо більші ліміти на АЗС "Роснефти" — до 90 л, а на "Лукойл" — до 120 л.

Відео дня

Є також кадри за 12 червня: росіянин повідомив, що обмеження діють як у Москві, так і в Санкт-Петербурзі.

Паливна криза у РФ — деталі

Зазначимо, вдень 16 червня російська компанія "Татнефть" оголосила про жорсткі обмеження на продаж пального. РосЗМІ повідомили, що у центральноєвропейських областях РФ (Москва, Санкт-Петербург, Казань) діють ліміти у 20 л, а у Челябінську — до 90 л. Крім того, для розрахунку приймають лише готівку, уточнили російські медіа.

Тим часом Фокус писав, що в ніч на 16 червня відбувся черговий наліт дронів на Москву та Підмосков'я. На відео з місця подій показали, ймовірно, БпЛА "Лютий", який пролетів наскрізь російське місто та влучив у ціль, і при цьому ніяк не працювала російська система ППО. Тим часом мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що засоби ППО начебто збили 60 українських дронів, а Міноборони РФ — про сумарно 172 БпЛА, які загрожували росіянам. Влада не повідомила, які точно об'єкти отримали пошкодження: у мережі встановили, що було гучно у Павловському Посаді, Раменському та Жуковському, і також закривали аеропорти Домодєдово, Шереметьєво, Внуково та Жуковський. Глава ЦПД РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що відбулась атака дронів ЗСУ і що стались влучання по місцевому найбільшому НПЗ у Капотні.

Попередня атака відбулась 17 травня: безпілотники атакували Московський НПЗ, який мав би бути захищений ЗРК "Панцир" чи С-300/С-400, але не мав жодного захисту. Через два дні, згідно з даними Reuters, підприємство припинило роботу.

Нагадуємо, 16 червня командувач СБС Роберт Бровді звернувся до росіян і пояснив, що з ними станеться найближчим часом.