Дрони атакували Москву: чорний дим піднявся над найбільшим НПЗ міста (фото, відео)

Російська влада заявила про масштабну атаку безпілотників на Москву вранці 16 червня. За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, за дві години сили ППО нібито збили 60 дронів.

Про це він повідомив у Telegram. Перші повідомлення про збиті безпілотники з'явилися о 5:45. За даними чиновника, до 8:01 кількість нібито знешкоджених БпЛА зросла до 60.

Скриншот з каналу Сергія Собяніна Фото: Скриншот

"На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", — написав Собянін.

Водночас російська влада не повідомляє, скільки безпілотників могли досягти своїх цілей.

За даними Telegram-каналу Astra, очевидці фіксували роботу ППО у Павловському Посаді, Раменському та Жуковському в Підмосков’ї. Через атаку Росавіація вводила обмеження в аеропортах Домодєдово, Шереметьєво, Внуково та Жуковський.

У Міноборони РФ заявили, що з 20:00 15 червня до 7:00 16 червня нібито знищили 172 безпілотники над російськими регіонами та окупованими територіями.

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Тим часом вранці 16 червня безпілотники також атакували найбільший нафтопереробний завод Москви в районі Капотня. За даними Telegram-каналу Exilenova+, після влучань на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, а над об’єктом піднявся чорний стовп диму.

"Найбільший НПЗ в Москві, фактично кіллзона оточена десятками, сотнями ППО, горить", — йдеться в повідомленні каналу.

Зазначається, що підприємство розташоване приблизно за 15 кілометрів від Кремля.

НПЗ у Капотні забезпечує до 40% паливного ринку Москви та близько 70% потреб Москви й області у бензині.

Лейтенант Сил оборони, голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко підтвердив атаку.

Нагадаємо, у ніч на 11 червня безпілотники масовано атакували Краснодарський край РФ. Тоді під удар потрапив Афіпський нафтопереробний завод, де після атаки спалахнула сильна пожежа. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та яскраві спалахи в небі, а російська влада заявляла про роботу ППО в районі Краснодара.

Також 10 червня у російських Чебоксарах, що розташовані приблизно за 1000 кілометрів від кордону з Україною, пролунала серія потужних вибухів. OSINT-канали повідомляли про ймовірне ураження підприємства "ВНИИР-Прогресс", яке випускає компоненти для російського озброєння. Після ударів над містом здійнявся густий чорний дим, а аналітики припускали, що атака могла бути здійснена українськими ракетами FP-5 "Фламінго".