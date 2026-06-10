За 1000 км від кордону: "Фламінго" атакували підприємство у російських Чебоксарах, — соцмережі (відео)

Під ранок 10 червня у російських Чебоксарах прогриміла серія потужних вибухів і здійнявся чорний дим. Ймовірно, під ракетним ударом опинився завод "ВНИИР-Прогресс", що випускає компоненти для російської зброї.

Чебоксари розташовані приблизно за 1000 кілометрів від кордону з Україною. Про ймовірний удар по підприємству повідомили OSINT-канали.

"Чебоксари, ракетним ударом був уражений "ВНИИР", — пишуть аналітики.

На кадрах, що поширюють у Telegram-каналах, видно, як вже після ударів над Чебоксарами здіймається густий чорний дим. Водночас офіційного підтвердження удару по підприємству на момент публікації не надходило.

Аналітики припускають, що удари були завдані за допомогою українських ракет FP-5 "Фламінго".

Через деякий час моніторингові канали інформували про новий "приліт" у Чебоксарах. Інформація щодо ударів та наслідків уточнюється.

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Також росЗМІ повідомляли, що під ранок попередження про ракетну небезпеку було оголошено у Самарській, Пензенській, Оренбурзькій, Челябінській, Свердловській, Ульяновській, Курганській, Тюменській та Нижньогородській областях, у Пермському краї, Татарстані, Чувашії, ХМАО та в Удмуртії.

Що відомо про завод "ВНИИР-Прогресс"

Завод "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах входить до складу виробничого об’єднання "АБС Электро". Підприємство зокрема займається виробництвом для російської армії ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулів типу "Комета".

Окрім того, завод випускає електротехнічне обладнання: автоматичні вимикачі, реле й безконтактні модулі, які після виробництва постачають російському флоту.

Нагадаємо, також під ранок 10 червня безпілотники атакували Самарську область РФ: під ударом опинився великий НПЗ компанії "Роснєфть".

Також напередодні дрони атакували "фабрику дронів" у РФ: з'явилися кадри удару по аеродрому у Рязанській області.